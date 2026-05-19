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Patrick Vieira incluye a Declan Rice entre las CINCO estrellas actuales del Arsenal que formarían parte del once inicial de los «Invincibles»
Vieira elige un once ideal del Arsenal con estrellas actuales
Los «Invincibles» del Arsenal 2003-04, invictos bajo Arsène Wenger, siguen siendo uno de los equipos más aclamados de la Premier League. Ahora, con el actual equipo de Mikel Arteta luchando por el título en la temporada 2025-26, las comparaciones entre ambas etapas han aumentado.
En una entrevista con Sky Sports, el ex capitán del Arsenal, Vieira, eligió un once combinado con jugadores de los “Invincibles” y del plantel actual. Incluyó a cinco futbolistas del equipo de 2025-26, entre ellos Rice y Saka, y realizó cambios destacados en defensa y portería para unir ambas generaciones.
- AFP
Vieira explica sus decisiones y revela el once inicial.
Vieira colocó a Rice en el centro del campo por delante de Gilberto Silva y a Saka en la banda derecha en lugar de Ljungberg. En defensa, mantuvo a Campbell y cambió a Touré por Gabriel Magalhães, mientras que propuso a Timber como lateral derecho.
«Raya por Lehmann en la portería. Timber puede jugar de lateral derecho. En defensa, mantengo a Campbell y sustituyo a Touré por Gabriel», explicó.
«Dejamos a Ashley Cole. Saka entra por Ljungberg en la derecha. Arriba, Henry y Bergkamp se quedan. Rice por Gilberto y mantengo a Pires en la izquierda».
Once ideal (4-4-2): Raya; Timber, Campbell, Gabriel, Cole; Saka, Rice, Vieira, Pires; Henry, Bergkamp.
Wenger, nombrado entrenador
Al elegir un entrenador para el equipo combinado, Vieira elogió los avances de Arteta, pero optó por Wenger.
«Arteta hizo un gran trabajo al tomar el equipo hace dos años y verlo hoy», dijo Vieira. «Gastó mucho dinero. Pero Arsène nos fichó a mí y a Thierry en muy buenas condiciones, así que elegiría a Arsène como entrenador».
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