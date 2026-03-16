Patrick Agyemang, el delantero de la selección estadounidense que está en racha y aspira a participar en el Mundial, es muy codiciado, ya que un rival de la Premier League se une al Leeds United en la pugna por fichar al delantero del Derby County

El Derby se encuentra en una posición negociadora sólida y es probable que pida una cantidad en torno a los 20 millones de libras para desprenderse de su preciado activo. Tras ficharlo del Charlotte FC por solo 6 millones de libras el verano pasado, los Rams están a punto de obtener un enorme beneficio con un jugador que se ha adaptado a la perfección a las exigencias del fútbol inglés.

En su podcast, el experto en fichajes de Football Insider, Pete O'Rourke, destacó el creciente valor del jugador y afirmó: «Agyemang ha tenido una temporada de debut muy buena en Inglaterra con el Derby. Diez goles y cuatro asistencias en 33 partidos. El Derby pagó una suma considerable por él cuando lo fichó en verano, alrededor de 7 millones de libras, así que estoy seguro de que su precio ha subido desde entonces. Es un delantero versátil, puede jugar por la banda o por el centro, y ha impresionado mucho en su temporada de debut en el Derby County».