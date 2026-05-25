Patrice Evra señala al jugador que el Manchester United debe fichar este verano

A pesar de los rumores que lo vinculaban con clubes de Merseyside y el oeste de Londres, Osimhen nunca firmó con ninguno. El delantero de 27 años siguió brillando en Francia e Italia.

Ganó la Serie A con el Nápoles y luego fichó por el Galatasaray, donde marcó 59 goles en 74 partidos.

Aún en la cima de su carrera, podría aceptar el reto de brillar en Inglaterra. ¿Terminará en Old Trafford o ya cubrió el puesto de delantero centro del United el fichaje de 74 millones de libras (100 millones de dólares) de Benjamin Sesko en 2025 y sus 12 goles en la campaña de debut?