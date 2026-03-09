AFP
Patrice Evra identifica al nuevo entrenador «soñado» del Manchester United e insta a Cole Palmer a fichar por los Red Devils para vengarse del Manchester City por la broma de la valla publicitaria de Carlos Tevez
Enrique es el sueño, pero Carrick tiene el ADN.
Desde el nombramiento de Carrick como sustituto provisional de Ruben Amorim, el United ha disfrutado de un importante resurgimiento en su rendimiento. Bajo su dirección, el equipo ha conseguido seis victorias, un empate y solo una derrota. Muchos piden que el excentrocampista ocupe el puesto de forma permanente, mientras que algunos expertos sostienen que los Red Devils deberían buscar a otra persona.
Al abordar el tema, Evra declaró a Stake: «No hablo con la directiva del Manchester United ni con Sir Jim Ratcliffe, pero, sinceramente, y sin faltar al respeto al PSG ni a Nasser Al-Khelaifi, creo que Luis Enrique sería el entrenador perfecto para el Manchester United. Me encanta este hombre, me encanta su filosofía, lo que ha vivido en su vida personal y cómo lo ha superado demuestra su personalidad. El trabajo que ha hecho en el PSG, llevándolos a la Champions League sin Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar, es fantástico. Los jugadores tendrían que trabajar muy duro para jugar en el Man United, tendrían que correr mucho y creo que Enrique aportaría eso. Pero no creo que debamos descartar a Michael Carrick, ha hecho un gran trabajo y tenemos que darle una oportunidad. La gente quiere un entrenador increíble para el Manchester United, pero ahora mismo necesitamos a alguien que entienda al club y a los jugadores. Enrique es un genio de la táctica y es genial con los jugadores, pero creo que Carrick se merece una oportunidad.
Una misión de venganza al estilo Tevez para Cole Palmer
Más allá del banquillo técnico, Evra tiene una sensacional sugerencia de fichaje que causaría un gran revuelo en la Premier League y saldar una vieja cuenta con el Manchester City. Ha instado al talismán del Chelsea, Cole Palmer, a dar el controvertido salto a los Red Devils, presentándolo como la respuesta perfecta al infame fichaje de Carlos Tevez por el Etihad y la pancarta «RIP Fergie» que le siguió. «Cole Palmer, si quieres molestar al Man City como Carlos Tevez molestó al Man United en el pasado, ¡eres más que bienvenido!», declaró Evra, invitando al internacional inglés a convertirse en la nueva cara del ataque del United.
A pesar del romanticismo de tal movimiento, el ex lateral izquierdo advirtió que el peso de la camiseta del United es significativamente mayor que el que Palmer experimenta actualmente en Stamford Bridge. «Cole Palmer es un talento muy prometedor y una estrella en ascenso, ha firmado un gran contrato con el Chelsea, así que no estoy seguro de si podría marcharse. Le recibiría con los brazos abiertos si quisiera jugar en el Manchester United», señaló. «Cuando juegas en el Manchester United, no puedes tener un buen mes, tienes que rendir todo el año. Esa es la presión de jugar en este club. No puedo decir si Palmer elevaría el nivel del Manchester United, porque la presión allí es diferente a la del Chelsea».
Centrándonos en la estabilidad defensiva
Aunque la posibilidad de fichar a un delantero como Palmer es emocionante para los aficionados, Evra insistió en que la prioridad inmediata del equipo de fichajes debe ser la defensa. Señaló que el historial de lesiones de Palmer es motivo de preocupación y que el United no puede permitirse tener jugadores que no estén disponibles de forma constante para la selección, dada la intensidad de la Premier League. Para Evra, la base de cualquier gran equipo del United se construye sobre una defensa sólida, una característica que, en su opinión, ha faltado en la era post-Ferguson, ya que el club lucha por encontrar la consistencia.
«En este momento, estoy más centrado en que el Man United mejore su defensa. Palmer ha tenido muchas lesiones y necesita recuperar su forma», advirtió Evra. Sigue convencido de que, aunque se agradece el brillo individual, la disciplina colectiva de la plantilla es lo que finalmente devolverá al club a la cima del fútbol europeo.
El camino por delante para el Manchester United
En Old Trafford, el ambiente sigue siendo muy positivo a pesar del reciente revés sufrido ante el Newcastle. Los Red Devils, que ocupan la tercera posición, están ansiosos por demostrar que su primera derrota en la era Carrick fue solo un tropiezo temporal y no un colapso en su impulso.
En una rara ocasión en la que el calendario les da un respiro, el United no tiene distracciones entre semana, lo que le proporciona a Carrick siete valiosos días para perfeccionar sus tácticas en el campo de entrenamiento. El objetivo es claro: preparar al equipo para el decisivo partido del domingo contra el Aston Villa, un choque que podría definir la trayectoria de la carrera por los cuatro primeros puestos.
