¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traducido por

Partidos y resultados de la selección femenina de Inglaterra en 2026: Calendario de partidos, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlos

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Una guía completa del año de la selección femenina de Inglaterra: cómo ver sus partidos en directo y mucho más

La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y eso fue exactamente lo que hizo al vencer a España en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza: también necesitó los penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y la prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a proclamarse campeón y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra se propuso volver a superar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminase primero obtendría la clasificación automática para el torneo de Brasil; el resto tendría que disputar la repesca. Sin embargo, en esta ocasión España se tomaría la revancha ante Inglaterra y enviaría al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, así como sobre cómo ver a la selección.

  • ¿Qué resultados ha obtenido la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Inglaterra comenzó de forma fantástica la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027: ganó sus cuatro primeros partidos, incluido uno contra España en Wembley, y se situó líder de grupo a falta de dos encuentros. Así, le bastaba con sumar un punto en su visita a España el 5 de junio para asegurarse una plaza en el torneo de Brasil, ya que ocupaba la posición más favorable para hacerse con el único puesto de clasificación directa.

    Sin embargo, nada salió según lo previsto en Mallorca. Inglaterra sufrió la derrota más abultada de la etapa de Wiegman y la mayor en 17 años, mientras que España ganó 4-0 y le arrebató el liderato del grupo. Inglaterra necesitaba entonces una gran ayuda de Islandia, pero esta perdió 6-1 ante España. La victoria inglesa frente a Ucrania quedó así sin efecto para la clasificación directa y el equipo tendrá que disputar la repesca.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene programados la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Eso obligó a Inglaterra a superar dos rondas de repesca para el Mundial, ambas en eliminatorias a doble partido. La primera se disputó durante el parón internacional de octubre: Inglaterra venció a Grecia, que entonces ocupaba el puesto 59 del ranking mundial, y avanzó a la segunda ronda.

    Inglaterra se enfrentará ahora a Ucrania, a la que ya ha derrotado dos veces en 2026, durante el último parón internacional del año. El vencedor se clasificará para el Mundial femenino de 2027 en Brasil.

    Si Inglaterra supera la eliminatoria y consigue una plaza en el torneo, conocerá a sus rivales de la fase de grupos en el sorteo del 11 de diciembre.

  • Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos de los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los de la masculina: ITV es la cadena que retransmite los encuentros de Inglaterra. Los partidos se emiten en directo por sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, esto puede cambiar si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte. La BBC tiene los derechos de retransmisión de los partidos del resto de las naciones del Reino Unido. Por eso, el encuentro que Inglaterra disputó en Glasgow contra Escocia a finales de 2023 se emitió en BBC One en lugar de ITV.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de la selección. Por lo general, FOX y FS1 emitieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se retransmiten por ESPN.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Calendario de partidos de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónEstadio
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de octubre17:30Grecia 1-3 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: primera ronda de la repescaPankritio Stadium, Heraclión
    13 de octubre19:30Inglaterra 5-0 GreciaClasificación para el Mundial femenino de 2027: primera ronda de la repescaKing Power Stadium, Leicester
    Por confirmarPor confirmarUcrania vs. InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: segunda ronda de la repescaPor confirmar
    5 de diciembrePor confirmarInglaterra vs. UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027: segunda ronda de la repescaEstadio de Wembley, Londres

    Próximamente se darán a conocer más partidos y detalles para 2026.