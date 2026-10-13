La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Lo consiguió al vencer a España en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza: también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y la prórroga para derrotar a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a proclamarse campeón y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba imponerse de nuevo a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminase primero se clasificaría directamente para el torneo de Brasil; al resto le esperaría la repesca. Sin embargo, en esta ocasión la Roja se tomaría la revancha ante Inglaterra y enviaría al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

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