La selección femenina de Inglaterra arrancó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y lo consiguió al imponerse a España en los penaltis en la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para derrotar a Italia en semifinales. Pero, al final de todo, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba volver a tumbar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la tabla se clasificaría automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que el resto tendría que afrontar el play-off. Por desgracia, en esta ocasión España se tomó la revancha ante Inglaterra y condenó al equipo de Wiegman al play-off, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

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