Parma, Lautaro Valenti y el secuestro: «Me apuntaron con una pistola a la rodilla. Tenía miedo de no volver a jugar nunca más»

«Pellegrino sabe que cuenta con nuestro apoyo, así que hace lo que tiene que hacer para ayudar al equipo. Sí, quizá le falten un par de goles, pero también están los demás para ayudarle a conseguirlo. Pero si se mantiene fuerte, hará lo que quiera. ¿Bernabé? Esdemasiado bueno. Fútbolísticamente es demasiado bueno. En mi opinión, regatear para él es como hablar, es demasiado sencillo. Así que si sigue por su camino, hará grandes cosas».





Sobre Leoni, su excompañero, ahora en el Liverpool, añadió: «Hablamos a menudo, me cuenta más o menos cómo le va en general, cómo va la recuperación. Le he dicho que debe mirar hacia adelante y no pensar en la pierna, debe pensar en recuperarse lo antes posible. Después, cuando vuelva al campo, no debe pensar en la rodilla, porque si piensa en la rodilla es un poco difícil manejar el juego. Solo debe pensar en lo que tiene delante».