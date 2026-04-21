¡Parece que Vincent Kompany está profundamente impresionado! ¿Se avecina un giro espectacular en el FC Bayern?

Según las informaciones, aún no hay decisión definitiva sobre el futuro de Jackson en el Bayern; se evaluará al final de la temporada. La cesión del jugador de 24 años termina el 30 de junio, tras lo cual regresará al Chelsea, donde ya no tiene futuro.

El Bayern pactó el pasado verano con los Blues una opción de compra de 65 millones, pero ya no es válida porque Jackson apenas fue titular. Además, el FCB pagó un récord de 16,5 millones por la cesión.

A lo largo de la temporada se ha criticado su falta de conexión con el juego frente a Kane, pero su rendimiento ha mejorado. En la Bundesliga, sustituyendo a Kane en cuatro de sus últimos seis partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Cuando el inglés se lesionó en marzo, Jackson también brilló en la Champions: anotó en la victoria 6-1 ante el Atalanta en la ida de octavos.

Además, la dupla Kane-Jackson demostró funcionar: el senegalés celebró su tanto del 4-0 con el inglés, entonces lesionado. En 28 partidos suma nueve goles y cuatro asistencias en poco más de 1000 minutos, lo que arroja una participación en gol cada 81,5 minutos, cifra más que notable.