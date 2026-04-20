¡Parece que se irá este verano! Sorpresa: un jugador del Bayern de Múnich podría ser traspasado

Aunque en la Säbener Straße se valoran las cualidades deportivas y humanas del jugador de 26 años, estarían dispuestos a negociar si llega una oferta de traspaso atractiva.

El informe menciona también al central Min-Jae Kim como segundo candidato a la venta. Desde hace meses se le relaciona con una salida de Múnich, especialmente hacia la Serie A.

Si ambos se marchan, el club bávaro deberá reforzarse, pues solo quedarían como alternativas Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Josip Stanisic para la zaga.