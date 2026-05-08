¿Se aceleran las cosas entre Konrad Laimer y el Bayern de Múnich? Tras largas negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2027, el austriaco y el campeón alemán estarían cerca de un acuerdo, según tz y Münchner Merkur.
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¡Parece que el acuerdo está al caer! El FC Bayern podría cerrar pronto un fichaje importante
Según estas informaciones, los rumores sobre las elevadas pretensiones salariales del jugador de 28 años, que actualmente ganaría unos nueve millones de euros, serían infundados. Si renueva en el Isar, Laimer podría llegar a cobrar unos doce millones de euros al año.
Sky había informado recientemente de que Laimer exigiría un salario de hasta 15 millones de euros, aparentemente demasiado para Max Eberl y los responsables del club, aunque recientemente incluso el presidente honorario Uli Hoeneß se pronunció al respecto en una entrevista con DAZN.
«Hay que poner en contexto lo que se informa sobre su salario y sus exigencias: Konny es un jugador que aprecio mucho, muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja muchísimo, pero no es Maradona», afirmó el presidente.
Y añadió: «Lo que gana actualmente es algo que muy pocos clubes en Europa pueden ofrecer. No sé qué le han ofrecido concretamente Max (Eberl, nota del editor) y Christoph (Freund, nota del editor), pero seguro que no ha sido lo que sus asesores exigieron al principio».
Laimer quiere renovar: «¡Me lo paso muy bien en el Bayern!»
A principios de abril, Laimer afirmó en Servus TV que «es muy divertido jugar al fútbol en el Bayern», pero subrayó que «lo importante es el reconocimiento; que se valoren los logros de los últimos años».
Hace unos días, Eberl reiteró que hay «dos puntos de vista» y que «debemos encontrar un punto de encuentro en algún momento». Al preguntarle si, de no renovar, deberían venderlo para evitar que se marche gratis en 2027, Eberl respondió con sorprendente calma: «Llegó sin indemnización, así que no perderíamos mucho».
«¡Que paguen un euro de vez en cuando!» Kroos recomienda renovar a Laimer
Un exjugador del Bayern opina distinto a Eberl y aconseja renovar a Toni Kroos. «Es importante para el equipo; ha demostrado su valía», afirmó el centrocampista en el podcast «Einfach mal Luppen». «¡No hay que subestimar eso en jugadores que no marcan 40 goles, ni siquiera a los que se les paga un euro!».