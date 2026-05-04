Sin embargo, antes del gran partido de la Champions League del miércoles por la noche, el campeón alemán ya se había instalado allí, por lo que los parisinos deben buscar un alojamiento alternativo. El «Infinity», situado a solo 15 minutos en coche (unos 20 kilómetros) del Allianz Arena de Múnich, es el alojamiento perfecto para llegar al estadio sin perder tiempo.

El Bayern ya se ha alojado allí en numerosas ocasiones; es su hotel habitual antes de los partidos en casa. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Heidenheim, el entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Christoph Freund dejaron claro que no querían cambiar. «¡Esta es nuestra ciudad! Estamos en el Infinity», afirmó Kompany. Freund añadió: «¡No vamos a renunciar a nuestro hotel habitual! ¡Es nuestro partido en casa y nuestra ciudad!».