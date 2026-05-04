Antes de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern, el PSG busca hotel. Según «Bild» y «L’Equipe», el club francés planeaba alojarse en el cuatro estrellas «Infinity» de Unterschleißheim, en las afueras de Múnich.
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Para Vincent Kompany y el Bayern Múnich era impensable: el PSG afronta problemas antes del gran partido de la Liga de Campeones
Sin embargo, antes del gran partido de la Champions League del miércoles por la noche, el campeón alemán ya se había instalado allí, por lo que los parisinos deben buscar un alojamiento alternativo. El «Infinity», situado a solo 15 minutos en coche (unos 20 kilómetros) del Allianz Arena de Múnich, es el alojamiento perfecto para llegar al estadio sin perder tiempo.
El Bayern ya se ha alojado allí en numerosas ocasiones; es su hotel habitual antes de los partidos en casa. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Heidenheim, el entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Christoph Freund dejaron claro que no querían cambiar. «¡Esta es nuestra ciudad! Estamos en el Infinity», afirmó Kompany. Freund añadió: «¡No vamos a renunciar a nuestro hotel habitual! ¡Es nuestro partido en casa y nuestra ciudad!».
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El PSG se alojó en el «Infinity» tras ganar la Champions
Sin embargo, el PSG ya se alojó aquí con éxito: en la final de la Liga de Campeones del año pasado, la UEFA les asignó este hotel y el equipo de Luis Enrique venció 5-0 (2-0) al Inter de Milán.
Según Bild, esta vez se alojará en el hotel de diseño Andaz, en Schwabinger Tor, muy cerca de la A9 y bien comunicado con el Allianz Arena. Tras llegar al aeropuerto, la expedición parisina se desplazará el martes al hotel de cinco estrellas, antes de la rueda de prensa y el último entrenamiento en el estadio.
El Hilton am Tucherpark, habitual de los grandes clubes —el PSG se alojó allí en marzo de 2023—, está en obras y no puede acogerles.
FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha Partido Competición Miércoles 6 de mayo FC Bayern - París Saint-Germain Liga de Campeones Sábado 9 de mayo VfL Wolfsburgo - FC Bayern Bundesliga Sábado 16 de mayo FC Bayern - 1. FC Colonia Bundesliga Sábado 23 de mayo FC Bayern - VfB Stuttgart Copa DFB