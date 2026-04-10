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Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

Traducido por

«Para todos los jugadores, ese es el sueño»: el exjugador de la selección brasileña Julio Baptista recuerda un momento del Mundial mientras la nueva generación de la Seleção se prepara

Analysis
Brazil
J. Baptista
FEATURES
Nostalgia
World Cup
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Premier League

GOAL habló con el hombre conocido cariñosamente como «La Bestia» sobre lo que significa representar a tu país en el escenario más importante.

En las próximas semanas, Carlo Ancelotti deberá elegir a los delanteros de Brasil. Algunos viajarán a Estados Unidos para el Mundial; otros se quedarán fuera. Es una decisión imposible.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony y Vitor Roque tienen talento, pero no todos irán al Mundial. ¿Cómo elegir? ¿Cómo trazar esa línea?

Julio Baptista lo vivió en carne propia: en 2006 se quedó fuera pese a marcar ocho goles con el Real Madrid, pero en 2010 viajó a Sudáfrica con la selección. Cuatro años bastaron para que la decepción se convirtiera en sueño cumplido. Dentro de unas semanas, los jugadores del ataque repleto de estrellas de Brasil vivirán una de esas dos realidades.

Pocos están mejor preparados para hablar de ello que Baptista, y su resumen es sencillo: no es fácil.

«El Mundial es el torneo más importante del mundo», declaró Baptista a GOAL en el evento El Partidazo de La Liga celebrado en Charlotte. «Para todos los jugadores, ese es el sueño. El sueño es llegar a un Mundial y participar en él. La oportunidad de participar en 2010, para mí, fue increíble porque cumplí mi sueño. Puedo decirte que no hay un evento más grande en el fútbol que un Mundial».

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Persiguiendo un sueño

    Al final, Baptista jugó 47 partidos con su selección, el mayor honor de su vida. De niño en São Paulo, solo soñaba con eso, como la mayoría de los niños de la ciudad.

    La diferencia es que Baptista lo logró, incluso en el escenario más importante. Tras quedarse fuera en 2006 por un bajón de forma después de un cambio de posición en el Real Madrid, recibió la llamada de Dunga en 2010. Jugó un partido como titular en la delantera en el 0-0 contra Portugal que cerró la fase de grupos.

    «Tenía un sueño», recordó. «Quería jugar en los mejores equipos del mundo y estar en el Mundial. Cuando llegas, sientes que ese objetivo se cumple. Haces un gran esfuerzo solo para estar ahí con tus compañeros».

    Ahora hay un grupo completamente nuevo de jugadores persiguiendo ese sueño y, aunque Baptista no tiene consejos que darles, sabe lo que es estar en su lugar.

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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    La nueva generación

    Brasil siempre ha tenido una cantera de talentos ofensivos: Pelé, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y Neymar. La lista sigue. Este verano parece llegar un relevo generacional. Neymar ya es leyenda, pero su puesto en la selección no está garantizado. Probablemente el máximo goleador histórico de Brasil no será la figura principal este verano, aunque juegue.

    En su lugar emergen Vinicius Junior y Raphinha, ya entre los mejores del mundo, y promesas como Endrick y Estevao. Hay motivos para ilusionarse con su ataque, pero también para preocuparse: desde 2002, Brasil solo ha conquistado cinco títulos importantes, tres de ellos la extinta Copa Confederaciones. Con el talento disponible, siempre hay esperanza.

    «Es bueno porque hay jugadores más jóvenes», dijo Baptista. «Tienen el compromiso de lograr algo importante por lo que yo luché como jugador: ganar la Copa del Mundo. Sabemos que ganar es muy duro, muy difícil, pero también es un logro para Brasil. Somos una gran selección nacional, así que siempre esperamos que lo hagan muy bien».

    Para triunfar, Brasil necesita que una de sus jóvenes estrellas dé un gran salto. Baptista lo sabe bien.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    Viajes por Europa

    Baptista tenía 22 años cuando llegó a España tras varias temporadas en el São Paulo. Admite que el periodo de adaptación fue duro.

    «Te mudas a un país del que no sabes nada», dijo. «No hablas el idioma. Todo es muy distinto. Al llegar, la gente me ayudó a integrarme. La cultura española me resultó fácil porque España es muy parecida a Brasil. Eso facilitó mi adaptación tanto en el fútbol como en la vida».

    Como se sabe, Baptista cambió de equipo con frecuencia: Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City y CFR Cluj, hasta su retiro en 2019. Pocos han forjado tantas relaciones, algo que recuerda con orgullo.

    «El camino no es fácil, se necesitan muchos años y trabajo para jugar al más alto nivel», afirmó. «Llegar y tener un buen año en un club puede ser fácil, pero mantenerse en la cima durante ocho o diez años es lo más difícil. Fue una gran experiencia y un viaje increíble poder abrir puertas en todos los clubes en los que jugué».

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    Convertirse en «La Bestia»

    Los aficionados de distintos clubes guardarán diferentes recuerdos de Baptista. Todos recuerdan su apodo, «La Bestia». Se lo ganó a pulso. A lo largo de su carrera pasó de ser centrocampista defensivo a centrocampista ofensivo y, finalmente, delantero, pero, independientemente de la posición en la que jugara, siempre resultaba un rival muy difícil de manejar físicamente para cualquiera que se le enfrentara.

    «Toda mi carrera fue abierta», recordó. «Crecí en Brasil y luego vine a España, donde me gané mi apodo, “La Bestia”. Jugué en el Real Madrid, el Arsenal, la Roma y la selección brasileña. Todo fue increíble para mí».

    Sin embargo, pocas etapas fueron tan importantes como la de Sudáfrica: aquel verano vivió su sueño con la camiseta amarilla y azul de la selección.

    «Fue un honor jugar ocho años con la selección y que el mundo conociera a Julio Baptista», añadió.

    Este verano el mundo conocerá a nuevas estrellas brasileñas, y tal como lo ve Baptista, ahora les toca vivir su propio sueño.