Para que aumente el precio del traspaso: el 1. FC Köln espera una decisión especial en el caso de Said El Mala

El FC Brentford, de la Premier League, se ha sumado a la puja por El Mala. Según «kicker», prepara 40 millones de euros, cantidad que podría convencer al Colonia si el jugador no destaca en el Mundial.

Ya el verano pasado el Brighton se interesó en él, pero el jugador optó por quedarse en la Bundesliga y convencer al FC con sus actuaciones, especialmente en la primera vuelta. Sus destacadas performances atrajeron la atención de los principales clubes alemanes e incluso del Chelsea.