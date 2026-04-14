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AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Paolo Di Canio critica con dureza a Rafael Leão, a quien acusa de no priorizar el fútbol y de ser vago

R. Leao
P. Di Canio
AC Milán
Serie A

Paolo Di Canio ha criticado a Rafael Leão, acusándolo de dejar que sus asuntos fuera del campo afecten su juego con el AC Milan. El exdelantero rossonero sostiene que la falta de energía mental y una actitud «perezosa» dificultan la adaptación del jugador de 26 años al rol de delantero centro en San Siro.

  • El talismán rossonero afronta una oleada de críticas

    Las recientes actuaciones de Leão han indignado a la afición del Milan, que lo abucheó en la derrota 3-0 ante el Udinese. Aunque el técnico Massimiliano Allegri lo ha reubicado como delantero centro en un 4-3-3, el cambio no ha funcionado. Los críticos señalan que su escasa movilidad y su débil apoyo en defensa exponen aún más al equipo en esta mala racha.

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  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-UDINESEAFP

    Di Canio critica el movimiento

    En Sky Sport, Di Canio afirmó que las exigencias de ser referente ofensivo superan el ritmo de trabajo actual de la estrella portuguesa. Aseguró que la falta de desmarques de Leão ha mermado la fluidez del Milan en su racha sin victorias.

    El exjugador de West Ham y Juventus afirmó: «Debería hacer 50 movimientos para recibir el balón, pero apenas hace la mitad si no está seguro de recibirlo. Ni siquiera se mueve para abrir espacios a sus compañeros. Cualquier delantero, en cualquier liga, debe trabajar mucho. Es difícil incluso para los delanteros centro naturales; imagina para un jugador que parece perezoso cuando no tiene el balón».

  • La atención se desvió del fútbol

    El debate sobre el estilo de vida de Leão crece: no ha mejorado desde que fue nombrado mejor jugador de la liga 2021-22, cuando el Milan fue campeón. Di Canio afirma que el futbolista, de 26 años, se ha acomodado y que sus proyectos musicales y de moda le roban la fortaleza mental necesaria para competir al máximo nivel.

    Di Canio continuó: «Se ha relajado; le han mimado y no ha tenido la determinación ni el deseo de seguir mejorando. La prioridad se ha convertido casi en otra cosa. A lo largo de los años, no recuerdo haber visto tantos vídeos de desfiles de moda o sesiones de grabación de ocho horas con discográficas. Siempre se dice que no debemos fijarnos en la vida privada de los jugadores, pero si alguien pasa cuatro o cinco horas haciendo otras cosas, su energía física y mental se agota.

    No es lo mismo que jugar media hora a la PlayStation. Si dedicas seis o siete horas a un sello discográfico o a desfiles de moda, ¿cómo vas a recuperar la energía mental para jugar al más alto nivel?».

  • Rafael Leao Milan 2026Getty Images

    Un futuro incierto en San Siro

    El Milan es tercero en la Serie A con 63 puntos en 32 jornadas, a tres del Nápoles y a 12 del líder Inter. Según la «Gazzetta dello Sport», el club valoraría ofertas por Leão si su nivel no mejora. Con duelos clave ante Verona, Juventus y Atalanta, el delantero debe recuperar su puntería para justificar su salario.

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