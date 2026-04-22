«¡Pánico en las calles de Londres!»: Las cinco razones principales del colapso del Arsenal que amenaza con arruinar otra oportunidad de ganar la Premier League

La inquietud del Arsenal es comprensible: no gana el título desde 2004, y se esperaba que este fuera su año.

Aunque Liverpool, vigente campeón, acaparó titulares al invertir 450 millones de libras en fichajes, el Arsenal gastó aún más neto y muchos coincidían en que la plantilla de Arteta era la más talentosa de Inglaterra.

Theo Walcott llegó a preguntarse si el Manchester United que ganó Liga y Champions en 2008 podría «competir» con el equipo de Arteta, y Piers Morgan afirmó que el Arsenal podría lograr el póker de títulos porque tenía «la mejor plantilla de la historia del fútbol de clubes mundial».

Esos comentarios, aunque exagerados, reflejaban el optimismo desmedido que rodeaba a los Gunners, quienes debían acabar con la sequía de títulos e, incluso, hacer historia. Pero las más de 1.000 millones de libras invertidas en fichajes desde la llegada de Arteta hacen imprescindible ganar al menos un título importante.

Como dijo el legendario lateral Nigel Winterburn aGOAL en noviembre: «No creo que haya habido excusas por parte de Arteta y del club. Si se analiza con frialdad las últimas tres temporadas, simplemente no hemos sido lo suficientemente buenos.

«Pero creo que esta es la plantilla más fuerte que ha tenido nunca el Arsenal en el Emirates, en términos de profundidad. Los jugadores que hemos incorporado a la plantilla esta temporada me dan una gran confianza en que seremos muy, muy difíciles de batir».

Hasta el 22 de marzo perdieron solo 3 de 49 partidos; desde entonces, 4 de 6. No sorprende que la caída empezara con el 2-0 ante el City en Wembley.

La final de la Carabao Cup era la ocasión perfecta para que el Arsenal de Arteta rompiera su sequía de títulos y enviara un mensaje a un rival que ya les había superado en dos rectas finales por el título. Sin embargo, fueron arrollados, lo que reavivó las dudas sobre la calidad de su entrenador y el carácter de la plantilla.