Giuseppe Pancaro fue entrevistado por Sky Sport, donde habló sobre la lucha por el Scudetto en la liga y dio su opinión sobre laselección italiana de Gennaro Gattuso, que afronta la final de la repesca para el Mundial contra Bosnia: «Me dejó la alegría de haber ganado el partido, que era lo más importante. Por desgracia, podían resurgir los fantasmas del pasado; de hecho, en la primera parte el equipo estuvo muy tenso. Luego se soltó y ganó con mérito, impulsado por un gran jugador como Tonali».
AFP
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Pancaro, seguro: «¿El título? El Inter siente la presión del Milan y del Nápoles, pero ¿hasta qué punto creen en ello?»
¿Hay que hacer cambios o el equipo ya está listo?
«Por lo general, no se cambia un equipo que gana: los laterales lo han hecho bien. Además, Spinazzola y Palestra son muy buenos; a mí me gusta mucho este último. Sin embargo, volvería a alinear al equipo que ganó. Creo que el partido más complicado a nivel mental es el primero. Creo que el martes tendremos un equipo listo, desde el primer minuto, para darlo todo y volver al Mundial».
¿SE HA TERMINADO EL CAMPEONATO?
Pancaro concluyó con su opinión sobre este final de liga: «En mi opinión, aún no está nada decidido. El Inter siente la presión del Milan y del Nápoles: hay que ver hasta qué punto creen en ello».