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cm grafica vicario tottenham 2025 26 16 9Getty Images

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Pagliuca elogia a Vicario: «El Inter no deja escapar a los mejores». Por eso la edad no es un problema

Comentarios sobre el portero del Inter

«El Inter necesita un portero fuerte», afirma convencido Gianluca Pagliuca, quien defendió la portería nerazzurra durante cinco años tras el subcampeonato de Italia en EE. UU. '94. Y esta descripción se ajusta, asegura el exjugador del Bolonia, al nombre de Guglielmo Vicario, del Tottenham, quien está viviendo una temporada complicada, pero cuyo valor, sostiene Pagliuca, es indudable.

Vicario podría haber llegado al Inter tras la venta de Onana al Manchester United, pero el Tottenham se adelantó rápidamente aprovechando que las negociaciones con los Red Devils se alargaban. «Ha jugado en la liga más importante del mundo, en un club que hace unos años aspiraba a ganar la Premier League. El año pasado ganó la Europa League, aunque este año corre el riesgo de descender... No podía tomar una decisión mejor: si te llama un equipo que acaba de disputar una final de la Champions League, ¿cómo vas a decir que no? Ahora se ha topado con una temporada negativa, no lo ha hecho tan bien como en su primer año, pero hemos visto que todo el equipo ha tenido problemas, ha cambiado de entrenador, luego lo sustituyeron en la Champions y quien le sustituyó en la portería lo hizo fatal… (el suplente Antonin Kinsky, nota del editor)».

  • LA EVALUACIÓN DE VICARIO

    «Vicario es sin duda uno de los mejores porteros italianos del panorama actual. Todavía no es un número uno, pero creo que, si finalmente llega, su elección irá más allá de su nacionalidad. No creo que el Inter quiera necesariamente a un italiano; hemos visto que en los últimos años solo han jugado extranjeros, los mejores que había en el mercado y que el Inter no se ha dejado escapar. A Vicario lo elegirán por su perfil y nada más. Además, parece una auténtica ganga en el mercado. Vicario es muy bueno bajo los palos. Como punto débil, pienso en las salidas. A veces lo veo demasiado pegado a la línea de gol. Lo cierto es que nunca ha jugado en un gran club italiano, así que será un reto totalmente nuevo. Ya veremos. Solo puedo desearle que lo haga muy bien».


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  • RECUERDOS NERAZZURRI

    «Acababa de disputar la final del Mundial de 1994... De todos modos, tenía que sustituir a Walter Zenga, que era un ídolo en el Inter. Pero cuando elegí este club tras mis años en la Sampdoria, lo hice por mí, para intentar mejorar aún más. Era una nueva aventura que me fascinaba, en un entorno que quería relanzarse. Me acogieron muy bien; debo decir que todo fue bastante fácil, a pesar de que tenía que recoger el testigo de Walterone».

  • «Incluso en esta época tan desafortunada, el Tottenham es uno de los peores interlocutores con los que sentarse a la mesa de negociaciones: el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio recuerdan bien la rigidez que mostraron en la época de Eriksen. Esta vez podría haber un poco más de flexibilidad, pero mucho dependerá del precio de salida: Vicario tiene contrato hasta 2028 y costaría entre 15 y 20 millones, una cifra «asequible», a pesar de haber nacido en 1996 y de que cumplirá 30 años en octubre. En principio, en este momento histórico en el Inter no se recomendarían inversiones en jugadores de esta edad, pero el puesto en cuestión escapa a la regla general: Vicario tendría por delante varios años para amortizar su fichaje y demostrar el talento que parece haberse desvanecido en la vorágine de la Premier», escribe La Gazzetta.

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