«Oye: no pites hasta que haya sacado a Niki», le dijo el entrenador del Borussia Dortmund al árbitro el día antes del 3-2 (2-1) contra el Eintracht de Fráncfort. Y el plan salió bien: Niki, es decir, Niklas Süle, volvió a saltar al campo en el minuto 88 en su último partido en casa con el BVB.
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«Oye: no puedes pitar» - El entrenador del BVB, Niko Kovac, revela que se puso de acuerdo con el árbitro por el caso de Niklas Süle
«Jugó cinco o seis minutos, se lo ganó», dijo Kovac sobre el futbolista de 30 años, que se retirará este verano: «Tuvo una carrera fantástica; le deseo lo mejor en su jubilación: golf y viajes».
El exinternacional Süle había anunciado el jueves su retiro inminente. Su contrato expira. «Estoy muy contento con el escenario», dijo el defensa a Sky: «Un día precioso, un escenario precioso, ha sido bonito ver cómo han reaccionado los aficionados. Me ha encantado que el entrenador me haya dado unos minutos más, en mi partido número 300. Ha sido increíblemente bonito, toda mi familia estaba aquí».
Kovac cumple su palabra y da la titularidad a Süle: «Se lo ha ganado»
También fue el último partido en casa para Julian Brandt y Salih Özcan como profesionales del BVB. A diferencia de Süle, ambos seguirán en activo.
Sin embargo, el árbitro hamburgués Ittrich sí se retirará al final de la temporada.