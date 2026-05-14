Ousmane Dembélé habla de la opción de lograr dos Balones de Oro seguidos tras ayudar al PSG a ganar la Ligue 1 2025-26

El PSG visitó a Lens con un objetivo: asegurar el título de la Ligue 1. A pesar del esfuerzo del segundo clasificado por retrasar la celebración, el equipo capitalino fue superior. Dembélé, reciente ganador del premio a mejor jugador de la Ligue 1, dio la asistencia decisiva para el primer gol de Khvicha Kvaratskhelia.

Tras el partido, declaró a beIN Sports: «Queríamos ganar aquí, pero sobre todo queremos prepararnos para la final de la [Liga de Campeones] del 30 de mayo. Teníamos que jugar un partido serio; el domingo tenemos otro y lo celebraremos porque ya es oficial: somos campeones. Nos relajaremos un poco, pero no demasiado, pues en tres días volvemos a jugar. Lo celebraremos un poco y mantendremos la concentración».