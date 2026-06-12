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Yosua Arya

Traducido por

Ousmane Dembélé critica el trato «muy injusto» que ha recibido Kylian Mbappé y elogia a su compañero de la selección francesa como una persona «maravillosa»

K. Mbappe
O. Dembele
Francia
World Cup
Real Madrid
Primera División
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Ousmane Dembélé ha salido en defensa de Kylian Mbappé, alegando que las críticas hacia el capitán de la selección francesa son excesivas. El delantero del París Saint-Germain argumentó que el escrutinio sobre su compañero de selección a menudo va más allá del fútbol y pasa por alto la presión de ser una de las mayores estrellas del deporte.

  • Dembélé sale en defensa de Mbappé ante el creciente escrutinio

    Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas más comentados, tanto por su juego como por su vida fuera del campo. Su compañero en la selección francesa, Dembélé, considera que la presión sobre el delantero es excesiva y que la atención se ha vuelto demasiado personal, pese a su condición de estrella mundial y a su extenso palmarés.


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  • Kylian MbappeGetty

    Dembélé considera excesivas las críticas hacia Mbappé

    En declaraciones a «Marca», Dembélé afirmó que a Mbappé se le juzga con un rasero distinto al del resto de jugadores. Añadió que las críticas superan lo deportivo y que a menudo se magnifican detalles insignificantes de la conducta del delantero.

    «Han sido muy injustos con él», afirmó Dembélé. «Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé.

    No deberían ser tan duros con él: si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines… Es demasiado. Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional».

  • Mbappé sigue siendo esencial para Francia.

    Aunque el debate sobre el delantero acapara titulares, su papel en el vestuario no ha cambiado. El extremo resaltó la influencia de Mbappé dentro y fuera del campo, reafirmando su rol como figura clave del equipo.

    Dembélé concluyó: «En la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán y un jugador muy importante».

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    Mbappé seguirá al frente de la selección francesa

    Francia seguirá confiando en el liderazgo y la calidad de su capitán en su camino hacia el éxito en el Mundial de 2026. Los Bleus se enfrentarán a Senegal en su primer partido del Grupo I el 16 de junio, a Irak el 22 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Noruega a finales de este mes.