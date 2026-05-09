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Otro trofeo para Karim Benzema tras la victoria del Al Hilal en la Copa del Rey de Arabia Saudí
Los Blues protagonizan una remontada espectacular
El Al Hilal superó un susto inicial y venció 2-1 al Al Kholood, finalista sorpresa, en un partido emocionante al que asistió el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Los Blues encajaron a los cuatro minutos, cuando Ramiro Enrique aprovechó un despiste defensivo, pero respondieron con dos goles en cinco minutos antes del descanso: Nasser Al-Dawsari empató en el 42 y Theo Hernández marcó el decisivo en el descuento.
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La racha dorada de Benzema en Arabia Saudí
Esta victoria es un gran hito para Benzema, que sigue sumando triunfos tras su llegada a Arabia Saudí en 2023. Es su tercer título en el país, después de la Liga y la Copa conquistadas con el Al Ittihad en 2024-25. Desde su llegada al Al Hilal a principios de febrero, el veterano delantero ha sido clave y dio la asistencia decisiva para el gol de la victoria de Hernández en esta final.
Historia de la propiedad extranjera
A pesar de la derrota, Al Kholood hizo historia al convertirse en el primer club de propiedad extranjera en llegar a una final saudí tras la compra del inversor estadounidense Ben Harburg. Doce puestos por debajo de Al Hilal en la tabla, el equipo, en su segunda temporada en la Pro League, mostró un crecimiento notable gracias a un modelo impulsado por la comunidad que casi cambió el orden establecido.
- AFP
Partido decisivo por el título del derbi de la capital
El Al Hilal debe dejar atrás las celebraciones y concentrarse en el derbi del 12 de mayo contra el Al Nassr, clave para el título. El equipo de Inzaghi, segundo con 77 puntos en 31 partidos, está a cinco unidades del líder pero con un encuentro menos. Una derrota les daría el título a los líderes, pero ganar les permitiría mantener viva la opción del doblete.