¡Otro trofeo para Harry Kane! El Bayern de Múnich revalida el título de la Bundesliga con CUATRO jornadas de antelación tras imponerse al Stuttgart en un emocionante partido con seis goles

El Dortmund dejó la puerta abierta a su archirrival tras caer 2-1 ante el Hoffenheim el sábado, pero el Bayern empezó de la peor forma el domingo. Chris Furich adelantó al Stuttgart en el 21’, silenciando momentáneamente a la afición local.

Sin embargo, el equipo de Kompany reaccionó antes del descanso y se adelantó 3-1 gracias a los goles de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies en seis minutos de locura. En la segunda parte, Kane ingresó y marcó el 4-1 a bocajarro. Aunque Chema Andrés recortó al final, el Bayern sentenció y sumó su segundo título nacional consecutivo, además del primer trofeo de una posible tripleta.







