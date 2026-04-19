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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
James Westwood

Traducido por

¡Otro trofeo para Harry Kane! El Bayern de Múnich revalida el título de la Bundesliga con CUATRO jornadas de antelación tras imponerse al Stuttgart en un emocionante partido con seis goles

Bayern Múnich
H. Kane
Bundesliga
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

El Bayern de Múnich ha revalidado el título de la Bundesliga tras ganar 4-2 al Stuttgart este domingo en el Allianz Arena, logrando así el tercer título de Harry Kane con el club alemán. Con este resultado, el equipo de Vincent Kompany se ha alejado 15 puntos del segundo, el Borussia Dortmund, a falta de cuatro jornadas, y al final del partido se desataron las celebraciones.

  • Las celebraciones comienzan en Múnich

    El Dortmund dejó la puerta abierta a su archirrival tras caer 2-1 ante el Hoffenheim el sábado, pero el Bayern empezó de la peor forma el domingo. Chris Furich adelantó al Stuttgart en el 21’, silenciando momentáneamente a la afición local.

    Sin embargo, el equipo de Kompany reaccionó antes del descanso y se adelantó 3-1 gracias a los goles de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies en seis minutos de locura. En la segunda parte, Kane ingresó y marcó el 4-1 a bocajarro. Aunque Chema Andrés recortó al final, el Bayern sentenció y sumó su segundo título nacional consecutivo, además del primer trofeo de una posible tripleta.



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  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    Otro título para Kane

    Tras la victoria ante el Real Madrid en cuartos de la Champions, Kompany rotó al equipo pensando en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen del 22 de abril. Kane empezó en el banquillo, pero entró en el descanso por Musiala y ayudó a lograr la 25.ª victoria liguera del Bayern.

    Llegó al Bayern en 2023 sin títulos importantes y ya suma dos Bundesligas y una Supercopa de Alemania. Además, encamina su tercer trofeo de máximo goleador del campeonato tras anotar 32 tantos en 27 encuentros.

  • La apisonadora ofensiva de Kompany

    El Bayern ha ampliado a 35 su récord de títulos de la Bundesliga, y este es uno de los más impresionantes. Con solo una derrota y cuatro empates, el equipo de Kompany ha sido casi imparable gracias a una delantera que envidia toda la liga. Con 109 goles a favor y solo 29 en contra en 30 jornadas, también exhibe la mejor defensa del campeonato.

  • Kompany Jubelgetty

    El Bayern, a por otro triplete histórico

    El Bayern de Kompany podría igualar el triplete de 2012-13: Bundesliga, Copa DFB y Liga de Campeones. Tras la copa contra el Leverkusen, recibirá al Mainz en liga y luego viajará a París para la ida de semifinales el 28 de abril.

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