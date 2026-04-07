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¿Otro talento del Real Madrid rumbo a la Serie A? Cesc Fábregas, deseoso de llevar a la Serie A a una tercera estrella de la cantera tras el éxito de Nico Paz y Jacobo Ramón
En busca de la próxima estrella española
Según el periodista italiano Nicolo Schira, el Como ha fijado al extremo como su último objetivo para reforzar sus opciones ofensivas. El club italiano sigue recurriendo en gran medida a la cantera de Valdebebas, con una estrategia de fichajes centrada en el desarrollo de jóvenes promesas con gran potencial. El jugador de 19 años ha causado sensación esta temporada, acumulando 36 partidos en todas las competiciones con los equipos juveniles y el filial. Sus actuaciones le valieron la convocatoria con el primer equipo, donde recientemente dio una asistencia en el reciente partido contra el Elche, en su única aparición con el primer equipo durante su debut el 14 de marzo.
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El vínculo entre Madrid e Italia
Este posible fichaje no es un caso aislado, sino más bien la continuación de una colaboración cada vez más estrecha entre el club de la máxima categoría italiana y el gigante español. Fábregas ya ha cosechado un gran éxito al integrar a antiguos canteranos del Real Madrid en su esquema táctico. Ha demostrado que la formación técnica impartida en La Fábrica se adapta a la perfección a las rigurosas exigencias de la Serie A.
El joven ha prosperado bajo este sistema, brillando con cuatro goles en 28 partidos con el Castilla. Además, ha destacado en la UEFA Youth League, aportando dos goles en solo siete partidos. Al ofrecer una vía clara hacia el fútbol profesional, el club se ha posicionado de manera brillante.
Siguiendo un modelo de éxito
La principal fuente de inspiración para este proyecto es, sin duda, el impacto inmediato de Paz, quien abandonó el Bernabéu por una cantidad estimada de 6 millones de euros en 2024 y se convirtió al instante en una figura clave. Su evolución queda patente en sus fenomenales estadísticas de esta temporada, con 11 goles y seis asistencias en 34 partidos. Junto a él, Ramón también ha sido una pieza fundamental en esta cantera de talentos. Llegado el pasado mes de julio por 2,5 millones de euros, el jugador de 21 años se ha afianzado en la defensa, disputando 30 partidos y marcando dos goles. El Madrid suele insistir en conservar el 50 % de los derechos económicos de un jugador, asegurándose así de beneficiarse de cualquier futura plusvalía por su venta.
El Madrid ha quedado impresionado por el ascenso de Paz al estrellato en la Serie A y, según se informa, está dispuesto a traerlo de vuelta a la capital española, ya que cuenta con una cláusula de recompra que le permite hacerse con él por un precio muy ventajoso. El Como, sin embargo, espera renegociar esa cláusula para asegurarse de recibir una cantidad más cercana a su valor de mercado.
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Lo que nos depara el futuro
De cara al futuro, cerrar este fichaje consolidaría aún más al Como como el nuevo destino de referencia para las jóvenes promesas de la élite europea. Si el entrenador consigue fichar a este jugador, el club tendrá una oportunidad real de luchar de forma constante por los primeros puestos de la clasificación. Para el joven extremo, adaptarse rápidamente será absolutamente crucial para emular el notable éxito de sus predecesores en Italia y continuar con su rápido ascenso profesional.