El planteamiento táctico de Guardiola sorprendió a Shearer. El estilo ofensivo que el entrenador deseaba no funcionó, ya que el Madrid fue capaz de castigar al City al contraataque. El exdelantero del Newcastle declaró a Betfair: «Me sorprendió mucho ver tantos cambios en el City y me sorprendió un poco ver una alineación tan ofensiva. Supongo que Pep pensó que podía ir allí y ganarles porque no han estado muy bien. He visto al Real Madrid un par de veces. Pero, dada su trayectoria en esta competición, probablemente sea ahora cuando se despierten».

A pesar de criticar la táctica de Guardiola, Shearer sigue esperando que el entrenador encuentre la fórmula ideal para darle la vuelta a la situación cuando el City reciba al Madrid en el partido de vuelta. Dijo: «Ahora es cuando realmente importa para el Real Madrid. Sin duda lo demostraron anoche y castigaron sin piedad al City. Fallaron un penalti; podrían haber marcado cuatro, y todo habría terminado. Con un 3-0, no es así. He visto partidos en los que se ha remontado una desventaja de tres goles. Creo que todo dependerá del primer gol la semana que viene. Si el Real Madrid marca el primer gol, se acabó. Si lo marca el City, entonces el partido estará abierto».