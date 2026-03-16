AFP
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¡Otro revés para el Chelsea! Reece James sufre una nueva lesión y se enfrentará a un largo periodo de baja
La temporada de James se ve interrumpida por un problema muscular
Según informó en primicia The Athletic, James sufre una nueva lesión en el tendón de la corva a pesar de haber disputado los 90 minutos completos de la derrota por 1-0 del sábado contra el Newcastle United en Stamford Bridge, y de haber jugado también los 90 minutos de la derrota por 5-2 del miércoles pasado ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final. James se perdió la sesión de entrenamiento abierta al público del lunes, previa al partido de vuelta.
Aunque The Athletic afirma que James se perderá «varias semanas», RMC Sport informa de que es más probable que la lesión le mantenga fuera de los terrenos de juego durante dos meses. El entrenador Liam Rosenior declaró a la prensa el lunes: «Reece notó algo en el tendón de la corva durante el partido contra el Newcastle. Es realmente frustrante. No sabemos el alcance total de la lesión. Podrían ser [semanas]. Las lesiones en el tendón de la corva nunca son buenas. Solo tenemos que hacerle una resonancia y entonces sabremos el alcance total».
Es probable que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, exprese su decepción ante esta noticia cuando se reúna con los medios el viernes, ya que la participación de James en el Mundial pende de un hilo.
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Décima lesión diferente en los isquiotibiales para James
James ha sufrido un total de 10 lesiones diferentes en los isquiotibiales desde 2020. El lateral derecho ya se ha perdido un total de 136 partidos a lo largo de su carrera profesional debido a lesiones y problemas físicos.
El Chelsea y James han trabajado duro para reducir la carga de trabajo del jugador durante las últimas dos temporadas, conscientes de que es especialmente propenso a las lesiones. Solo se había perdido cinco partidos en la temporada 2025-26 antes de esta última lesión.
James no es el único jugador del Chelsea que se ha visto afectado por las lesiones esta temporada, ya que el centrocampista ofensivo Cole Palmer también ha tenido que perderse varios partidos por diversos problemas. Palmer es una de las varias estrellas de los Blues que no ha podido disfrutar de una pretemporada completa desde 2023, tras haber disputado un torneo internacional en 2024 y luego el Mundial de Clubes el verano pasado.
Nuevo contrato para el héroe local
La semana pasada, James firmó un nuevo contrato de seis años con el Chelsea y afirmó que se sentía en mejor forma física.
«Estoy en un momento realmente bueno, me siento bien físicamente. Juego con regularidad, dos o tres partidos a la semana, y solo intento ayudar al equipo todo lo que puedo y hacer lo correcto», dijo.
«Me formé en este club, era el único club en el que quería jugar. He ganado grandes títulos aquí. ¿Por qué no iba a renovar? Este es mi hogar, mi familia está aquí. El club va por buen camino para volver a ganar títulos de forma constante y creo que lo conseguiremos. Por eso sigo aquí y he renovado.
«Este club es mi hogar, es el lugar que amo y en el que quiero estar. El dinero no lo es todo. La felicidad y el lugar en el que quiero estar significan más para mí, y quiero ganar aquí, y ganaremos aquí».
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El Chelsea se enfrenta a una dura batalla para salvar la temporada
El Chelsea ha vivido una semana agitada tanto dentro como fuera del campo. Es probable que el PSG lo elimine de la Liga de Campeones, mientras que los resultados del fin de semana lo han dejado en sexta posición en la clasificación de la Premier League, a seis puntos del Manchester United, que ocupa el tercer puesto.
Viajará a Everton el sábado, antes del parón internacional, antes de volver a la acción en casa ante el Port Vale, equipo de la League One que lucha por evitar el descenso, en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril. Esta representa la oportunidad más realista que tienen los Blues de ganar un título esta temporada.
Mientras tanto, la Premier League confirmó este lunes que el Chelsea ha sido sancionado con una prohibición de fichajes en la cantera y una cuantiosa multa por incumplir la normativa financiera cuando Roman Abramovich era el propietario. Sin embargo, el club solo ha recibido una suspensión de la prohibición de fichajes en el primer equipo y no se le restarán puntos. La investigación de la FA sigue en curso.
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