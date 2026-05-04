Otro objetivo en mente: al parecer, Zinedine Zidane rechazó volver al Real Madrid

Según estas informaciones, Pérez pensó en «Zizou» para sustituir a Xabi Alonso, cuyo futuro ya era incierto. Sin embargo, Zidane ya había prometido asumir la selección francesa tras el Mundial, así que regresar al Real Madrid no era opción.

Tras el cese de Alonso en enero, Álvaro Arbeloa tomó las riendas del Real Madrid, pero los resultados no han mejorado. En la Liga, el equipo está a doce puntos del Barcelona y podría perder el título en el Clásico del próximo fin de semana.

En la Liga de Campeones cayeron en cuartos tras dos derrotas por la mínima ante el Bayern. Si no ganan la Liga, será el segundo año sin títulos y Arbeloa podría ser destituido.