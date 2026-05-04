Según el diario español AS, a finales del año pasado Zidane, de 53 años, rechazó en conversaciones con Florentino Pérez volver al Bernabéu.
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Otro objetivo en mente: al parecer, Zinedine Zidane rechazó volver al Real Madrid
Según estas informaciones, Pérez pensó en «Zizou» para sustituir a Xabi Alonso, cuyo futuro ya era incierto. Sin embargo, Zidane ya había prometido asumir la selección francesa tras el Mundial, así que regresar al Real Madrid no era opción.
Tras el cese de Alonso en enero, Álvaro Arbeloa tomó las riendas del Real Madrid, pero los resultados no han mejorado. En la Liga, el equipo está a doce puntos del Barcelona y podría perder el título en el Clásico del próximo fin de semana.
En la Liga de Campeones cayeron en cuartos tras dos derrotas por la mínima ante el Bayern. Si no ganan la Liga, será el segundo año sin títulos y Arbeloa podría ser destituido.
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¿«Ambiente explosivo» en el Real Madrid?
Sigue circulando la noticia de que el ambiente en el Real Madrid es muy tenso y no parece mejorar.
«El vestuario del Real Madrid se ha convertido en un auténtico polvorín», afirmaba el reportaje. Desde hace tiempo se habla de tensiones entre los jugadores y de descontento con el trabajo de Arbeloa. A las estrellas Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham se les ha acusado en las últimas semanas de generar fricción, incluso entre ellos.
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¿Quién sucederá a Álvaro Arbeloa?
Zidane jugó en el Real Madrid de 2001 a 2016 y luego lo entrenó de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021, ganando tres Champions consecutivas. Desde entonces no dirige a ningún equipo.
Varios medios coinciden en que el club busca un sucesor para Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso a principios de año. Según The Athletic, la opción favorita del presidente Florentino Pérez es José Mourinho, para recuperar la disciplina del equipo. El técnico portugués respondió con calma y aclaró que nadie del club se ha puesto en contacto con él.
Entre otros candidatos se mencionan a Didier Deschamps, Jürgen Klopp y Massimiliano Allegri.