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«Otro nivel»: el entrenador del Benfica, José Mourinho, sigue siendo «el mejor de todos», insiste Vangelis Pavlidis
El prolífico Pavlidis destaca bajo la dirección de Mourinho
Pavlidis ha brillado en el Estadio da Luz con 21 goles en 29 partidos de Liga, liderando el ataque del Benfica. Desde la llegada de Mourinho en septiembre de 2025, el delantero de 27 años ha elevado su nivel y suma 25 goles en todas las competiciones. Aunque el equipo permanece invicto, las Águilas son terceras en la tabla en una lucha a tres por el título.
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El delantero elogia a un icono del fútbol
En una entrevista con el medio griego Fosonline, Pavlidis habló de su carrera y del gran impacto de trabajar con una de las figuras más laureadas del fútbol. El delantero, fichado en 2024 con una cláusula de 100 millones de euros, afirmó que la reputación de Mourinho se justifica por su compromiso diario con el equipo.
Sobre su trabajo con el ex técnico del Chelsea y el Real Madrid, Pavlidis afirmó: «¡El Especial! No hace falta añadir nada más sobre Mourinho. Solo dos palabras: le apasiona el fútbol. Ama este deporte, ama a sus jugadores y siempre es sincero. Lo sabe todo sobre el fútbol y cómo guiar a sus equipos. Su carrera habla por sí sola. Es un entrenador de otro nivel, el mejor de todos».
Un posible regreso a Grecia
Pavlidis tiene contrato hasta 2029 y se centra en la liga portuguesa, pero su buen rendimiento atrae a grandes clubes europeos. El delantero se siente cómodo en Portugal, aunque no descarta volver a Grecia más adelante.
Sobre su futuro y su interés por la primera división griega, el goleador del Benfica añadió: «Nunca se sabe lo que puede pasar. En el futuro, quizá. Ya veremos. Por supuesto, veo la liga griega, sigo a los equipos y a mis compañeros de la selección».
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El derbi de Lisboa decidirá las opciones al título
El Benfica de Mourinho visita este domingo el Estadio José Alvalade para medirse al Sporting CP, segundo clasificado. A dos puntos del rival y a siete del líder, el Oporto, los encarnados necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de título. Con el Sporting aún con un partido menos, toda la presión recae sobre Pavlidis para que mantenga su olfato goleador en un ambiente hostil.