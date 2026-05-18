¡Otro GRAVE revés por lesión para España! Fermín López, del Barcelona, se operará de una fractura de metatarso y se pierde el Mundial

Las celebraciones de fin de temporada del Barcelona se empañaron tras conocerse que Fermín sufrió una grave lesión en el pie que probablemente le impedirá jugar el Mundial 2026. El centrocampista, pieza clave para club y selección, se lastimó durante la victoria 3-1 ante el Real Betis.

Fue reemplazado en el descanso en el Spotify Camp Nou tras mostrar molestias. Aunque se creyó que era solo precaución, los exámenes confirmaron la gravedad, dejando al jugador y a la afición devastados de cara al verano.







