La rivalidad entre Gabriel y Haaland saltó del campo a las redes. Tras el título de la Premier, el defensa subió a TikTok un video con el trofeo. Lo curioso fue la música: “Good Feeling” de Flo Rida. De fondo sonaba “Good Feeling” de Flo Rida, una elección leída como respuesta a Haaland, quien había cantado esa misma frase ante las cámaras tras la victoria 2-1 del City sobre el Arsenal en la primera vuelta.



