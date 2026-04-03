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Oskar Pietuszewski: Por qué el Oporto pagó 10 millones de euros para ganarle la partida a la élite de la Premier League y hacerse con los servicios de la joven promesa polaca de 17 años

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Oskar Pietuszewski no cumplirá los 18 años hasta mayo, pero ya ha hecho historia en el mundo del fútbol. El joven talento alcanzó el traspaso más caro jamás registrado en la Ekstraklasa, la primera división polaca, al pasar del Jagiellonia Bialystok al glamuroso Oporto, dos veces ganador de la Liga de Campeones, en una operación de 10 millones de euros durante el mercado de invierno, y, según se informa, su cláusula de rescisión se ha fijado ahora en la friolera de 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/70 millones de dólares).

Pietuszewski es también el jugador menor de 18 años más caro que ha llegado a la Liga Portugal, y el Oporto le ha fichado con un contrato inicial hasta 2029. Según las informaciones, el Arsenal, el Manchester City y el Chelsea habían enviado ojeadores para ver al joven de 17 años, pero el Oporto hizo todo lo posible por hacerse con su fichaje, y su excelente historial en el desarrollo de grandes promesas es un buen augurio para su futuro.

El Oporto puede contar entre sus éxitos a jugadores como Hulk, James Rodríguez y Éder Militão, todos ellos llegados al Estadio do Dragão como auténticos desconocidos antes de convertirse en nombres muy conocidos y marcharse por cantidades astronómicas. Pocos apostarían en contra de que Pietuszewski haga lo mismo, a juzgar por su aterradoramente rápido comienzo en Portugal.

Sorprendentemente, el astro polaco también fue convocado por su selección durante su intento de clasificarse para el Mundial de 2026 a través de la repesca europea. La expectación en torno a Pietuszewski crece con cada partido que pasa, y el cielo es el límite si sigue mejorando a un ritmo tan increíble.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre la joya más brillante de Polonia desde un tal Robert Lewandowski...

  • Donde todo comenzó

    Pietuszewski nació en Białystok, Polonia, en mayo de 2008, y tras demostrar desde muy temprano su talento con el balón en los pies, fue fichado por la Academia de Fútbol «Talent» de la ciudad a la tierna edad de seis años. Desde el primer momento, para el primer entrenador de Pietuszewski, Rafal Muczynski, quedó claro que tenía algo especial.

    «Recuerdo la primera vez que lo vi en el campo. Destacaba por su dinamismo, velocidad y fuerza física en comparación con sus compañeros», declaró recientemente Muczynski a Portal dos Dragoes. «Le encantaba regatear y enfrentarse a los rivales en el uno contra uno. Y le encantaba el fútbol, le encantaba jugar; se notaba que entrenar era lo más importante del mundo para él».

    En aquella etapa, Pietuszewski ya se estaba poniendo a prueba en la categoría de edad superior a la suya, pero no todo fue coser y cantar.

    «Recuerdo que tenía problemas de visión y jugaba con gafas, unas gafas al estilo Edgar Davids. Cuando no ganábamos, se le empañaban, pero se veía a Oskar llorando», recordó Muczynski en una entrevista con el medio polaco Weszlo. «A veces, después de un partido, lanzaba algo en el vestuario por la rabia. Cuando las cosas no salían como él quería, actuaba como si quisiera destruir el mundo».

    Aun así, lo bueno superó a lo malo, y Pietuszewski pronto recibió una oferta para incorporarse a la cantera del Jagiellonia, donde Muczynski continuó como su entrenador durante los siguientes siete años, bajo la supervisión de la leyenda del club, Ryszard Karalus. Pietuszewski se ganó inmediatamente el cariño de Karalus, quien veía su agresividad como algo positivo.

    «Era un peleón, un poco matón. Le gustaba devolver los golpes en el campo», añadió Karalus a Weszlo. «Creo que su comportamiento estaba influido por el hecho de que su padre no estaba presente en casa. Lo crió su madre. Necesitaba algo de autoridad masculina y tenía un poco de rebeldía, pero eso también lo hizo intrépido y le dio esa personalidad».

    En 2022, Pietuszewski daba muestras de que pronto estaría listo para el fútbol profesional, al proclamarse máximo goleador del campeonato polaco sub-14 antes de marcar un memorable hat-trick que dio al Jagiellonia una victoria por 3-1 sobre el Cracovia en la Liga Central Juvenil (CLJ) sub-17. Pero poco podía imaginar que el desastre estaba a la vuelta de la esquina.

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  • El gran salto

    En otro partido de la CLJ celebrado más adelante ese mismo año, esta vez contra el Hutnik en Cracovia, Pietuszewski sufrió una terrible lesión del ligamento cruzado anterior, aunque en ese momento no se dio cuenta del alcance de la lesión.

    «Suena raro, pero fue una situación curiosa porque no sentí nada durante el partido. Jugué todo el partido sin ningún dolor», ha contado a Laczy nas Pilka. «Después del partido, todo iba bien. Nos preparamos en el vestuario y emprendimos el largo viaje de vuelta a Białystok. Tras una hora y media de viaje, durante una parada, empecé a notar algo extraño en la rodilla. Se me hinchó un poco, la sentía tensa y apareció el dolor. Pronto me invadió el miedo.

    «Llegamos muy tarde y me dolía la rodilla, pero esperaba que todo hubiera pasado cuando me despertara. Pero no fue así. Poco después, me programaron una resonancia magnética y me comunicaron el diagnóstico. Menos de dos semanas después, me sometí a una operación».

    Muchos jugadores prometedores no han logrado recuperarse de golpes tan devastadores, pero eso solo fortaleció la determinación de Pietuszewski: «Sabía que tenía un trabajo importante que hacer antes de la operación. Me preparé en el gimnasio para que mi regreso fuera lo más fácil posible. La recuperación de una rotura de ligamentos suele llevar alrededor de un año. Volví al entrenamiento completo tras seis meses y jugué mi primer partido tras siete».

    A partir de ahí, Pietuszewski recuperó gradualmente su forma física y llegó a superar con creces el nivel al que jugaba antes de la lesión. Cuando llegó el inicio de la temporada 2024-25, estaba listo para debutar con el primer equipo del Jagiellonia a la temprana edad de 16 años, y saltó al campo en los últimos 20 minutos de la derrota en la vuelta de la eliminatoria de la Europa League ante el Ajax. Esa fue la primera vez que se cruzó con el exentrenador del Ajax, Francesco Farioli, quien ahora es su entrenador en el Oporto. 

    También salió desde el banquillo para debutar en la Ekstraklasa contra el Pogon Szczecin cuatro meses después, y acabó la temporada con 20 partidos con el primer equipo en su haber, incluidos cuatro en la Conference League y uno en la victoria del Jagiellonia en la final de la Supercopa de Polonia contra el Wisla de Cracovia.

    Pietuszewski estrenó su cuenta goleadora con el club por todo lo alto en un empate 1-1 a finales de temporada contra el Gornik Zabrze, regateando a un defensa en el lado más alejado del área antes de lanzar un imparable disparo con la derecha al segundo palo.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    ¿Qué tal va todo?

    Pietuszewski se convirtió en titular habitual del Jagiellonia durante la primera mitad de la temporada 2025-26 y se incorporó a la selección sub-21 de Polonia, marcando en su debut contra Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Además, sumó cinco participaciones en goles en 17 partidos de la Ekstraklasa, destacando especialmente su actuación en un emocionante encuentro contra el Pogon Szczecin.

    El partido se encaminaba hacia un empate a 1-1 hasta que Pietuszewski remató a puerta con una magnífica media volea en el tercer minuto del tiempo de descuento. Nadie se alegró más por el joven de 17 años que el entrenador del Jagiellonia, Adrian Siemieniec, quien declaró a los periodistas tras la victoria: «Para ser sincero, admiro a este chico porque tiene el potencial para convertirse en un futbolista realmente grande y ya está dejando huella en la liga y en las competiciones europeas».

    De cara al mercado de fichajes de enero, se informó ampliamente del interés de los clubes de élite de la Premier League, junto con el Barcelona y el Bayern de Múnich, lo que llevó al director deportivo del Jagiellonia, Lukasz Maslowski, a resignarse a perder al joven.

    «Los clubes que se interesan por él sin duda le atraen. A veces un jugador no quiere esperar», declaró Maslowski a TVP Sport. «Si es la dirección correcta, el precio adecuado y todas las partes quieren hacerlo en invierno, podría suceder en invierno. La mejor solución sería acordar un traspaso en invierno, y su nuevo club lo mantendría en Bialystok durante otros seis meses».

    Sin embargo, el Oporto consideró que Pietuszewski estaba listo para dar el salto inmediato a una de las principales ligas europeas, lo que sin duda fue un factor decisivo para que ganaran la pugna por su fichaje. Además, han acertado, ya que el joven ha sumado un total de seis goles y asistencias en sus primeras nueve apariciones en la Liga de Portugal.

    Consiguió un penalti en su debut para ayudar al Oporto a vencer al Vitória de Guimarães por 1-0, y, sorprendentemente, marcó su primer gol con el club en los primeros 13 segundos de la victoria por 3-1 contra el Arouca el 27 de febrero. Eso convirtió a Pietuszewski en el goleador extranjero más joven de la historia del Oporto, y fue el gol más rápido jamás marcado en el Estadio do Dragão. A ese momento histórico le siguió un espectacular gol en solitario en el empate 2-2 del Clásico contra el Benfica de José Mourinho, tras correr desde su propio campo y dejar en el suelo a Nicolás Otamendi con un precioso regate antes de rematar a puerta.

    Por si todo eso no fuera suficiente, el seleccionador de Polonia, Jan Urban, le dio a Pietuszewski su primera convocatoria con la selección absoluta en la victoria por 2-1 de su país en la semifinal de la repesca del Mundial contra Albania la semana pasada. Tras salir como suplente en el descanso, la joven estrella del Oporto fue el jugador con más regates completados del partido, ganó cinco de sus seis duelos por el balón en el suelo y completó cuatro pases en el último tercio del campo. 

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    Principales puntos fuertes

    Pietuszewski ha demostrado un valor extraordinario al empezar con buen pie en el Oporto y dejar huella de inmediato a nivel internacional, ganándose de paso los elogios especiales de un héroe de culto del Dragao.

    «Me gusta este chico porque es creativo. No tiene miedo a arriesgarse», declaró recientemente el exdelantero del Oporto Ricardo Quaresma a Record. «Eso es algo que falta en el fútbol hoy en día. Los jugadores como él cogen el balón y lo intentan una, dos, tres veces, y si las pierden todas, lo intentan una cuarta vez. Le deseo todo lo mejor del mundo».

    De hecho, como explosivo extremo izquierdo con un toque deslumbrante, Pietuszewski es una pesadilla para los defensas. Es rápido, fuerte y hábil a la hora de aprovechar los espacios intermedios, además de ser capaz de rematar con ambas piernas. Pietuszewski es lo suficientemente versátil como para jugar de número 10 o de delantero centro, aunque la posición de extremo parece ser la que mejor le sienta, ya que también trabaja sin descanso en defensa.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    Hay margen de mejora

    Sin embargo, Pietuszewski aún está lejos de ser un jugador hecho y derecho, algo previsible dada su edad. A veces, su audacia juega en su contra, algo a lo que aludió Farioli al intentar moderar las expectativas en torno al joven tras su actuación goleadora contra el Arouca.

    «Estos jóvenes aportan energía, aunque sus decisiones no siempre sean acertadas. Es parte del proceso», afirmó el entrenador del Oporto. Pietuszewski reconoció su irregularidad en la definición en declaraciones a Laczy nas Pilka el año pasado, diciendo: «Mi toma de decisiones aún no está al nivel que me gustaría. Es una debilidad en la que tengo que trabajar constantemente. Creo que a veces se debe a una falta de concentración en situaciones sencillas como estas. Tengo que concentrarme más intensamente en ellas».

    Mantener la compostura también sería de gran ayuda, en lugar de confiar únicamente en el instinto. Hay momentos en los que a Pietuszewski le convendría ralentizar el juego y elegir la opción más sencilla. También debe aprender a variar un poco y a ir por la banda, ya que su tendencia a recortar hacia dentro con la pierna derecha puede hacerle predecible.

    Dicho esto, todo ello vendrá a medida que madure y adquiera más experiencia al más alto nivel. El increíble potencial en bruto está ahí, y ya ha empezado a desarrollarlo.

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    ¿El próximo... Luis Díaz?

    A Pietuszewski se le ha comparado con la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal y con el actual ídolo polaco Jakub Blaszczykowski, lo cual tiene sentido hasta cierto punto, dado su estilo de juego directo, pero ambos son extremos derechos. La nueva joya del Oporto se parece más al talismán del Bayern de Múnich, Luis Díaz, quien también se dio a conocer en el Dragao.

    Díaz es casi imparable en situaciones de uno contra uno, combinando un juego de pies rápido con una agilidad increíble, y es letal cuando ve la portería. Pietuszewski puede ser igual de escurridizo y cuenta con la misma aceleración fulminante y potencia de disparo que el colombiano, aunque por ahora no tenga aún su precisión.

    Ambos comparten además una mentalidad de guerrero, no conformándose con contribuir únicamente en el último tercio del campo. La presión alta de Díaz y su disposición a replegarse fueron clave para el éxito del Liverpool tanto con Jürgen Klopp como con Arne Slot, y ha tenido un efecto similar en el Bayern.

    Pietuszewski también se deja la piel para ayudar a su lateral, con una media de 7,5 duelos por cada 90 minutos en sus primeros tres meses en el Oporto. Díaz era muy querido por la afición de los Dragones porque era tan importante en defensa como en ataque, y Pietuszewski tiene todas las cualidades para seguir sus pasos.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Es probable que los clubes de la Premier League vuelvan a fijarse en Pietuszewski si termina la temporada con buenos resultados en el Oporto. Ya ha empezado a hacer honor a su cláusula de rescisión de 52 millones de libras, y podría valer mucho más que eso en un futuro próximo, siempre y cuando mantenga los pies en la tierra. Lewandowski animó a su nuevo compañero en la selección a hacer precisamente eso tras su debut tan prometedor con Polonia.

    «Sin duda es espectacular, pero dejemos al chico un poco de espacio. Dejemos que se desarrolle, dejemos que juegue. No le presionemos con la idea de que va a marcar goles y regatear desde el primer momento», declaró el capitán de la selección a TVP Sport. «Dejemos que lo haga, por supuesto, pero con la cabeza fría. Tiene toda su carrera por delante. Es un chico de 17 años. Dejemos que disfrute del juego, que demuestre su talento y que solo piense en lo que tiene que hacer en el campo. Yo también intento protegerlo, porque el fútbol es un deporte de emociones».

    Hablamos de un aliado de peso. Pietuszweski difícilmente podría tener un mentor mejor que Lewandowski, quien también podría aconsejarle sobre el siguiente paso en su carrera. Si el astro del Oporto se sale con la suya, ese será en España y no en Inglaterra. «Soy aficionado del Barcelona, es el equipo que veo con más frecuencia», admitió a Laczy nas Pilka.

    La perspectiva de que Pietuszweski emule algún día a Lewandowski en el Barça no parece descabellada; así de bueno es. Por ahora, sin embargo, haría bien en seguir el consejo del delantero y hacer caso omiso de los rumores externos.

    El Oporto es el lugar ideal para que el talento de Pietuszweski florezca. Si se mantiene sencillo, la puerta hacia la élite se abrirá muy pronto.

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