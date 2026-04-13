«Ciudadanos y ciudadanas de Costa de Marfil, del norte y del sur, del centro y del oeste», comienza Didier Drogba. No habla como un futbolista, sino como un presidente. «Hoy hemos demostrado que todos podemos convivir y luchar juntos por un objetivo: la clasificación para el Mundial».
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«Os lo suplicamos de rodillas»: la estrella del Chelsea que detuvo una guerra civil
Gracias a una victoria por 3-1 en Sudán y al tropiezo simultáneo de Camerún, Costa de Marfil se clasificó por primera vez para un Mundial el 8 de octubre de 2005. Pero a Drogba eso no le bastaba: tras la clasificación debía llegar la paz. Tras tres años de guerra civil, el país estaba dividido: el sur, más próspero y cristiano, bajo control del ejército; el norte, mayoritariamente musulmán, en manos rebeldes.
«Hoy os suplicamos de rodillas», dice Drogba y se arrodilla; sus compañeros le imitan. Luego grita: «¡Perdonaos unos a otros! No permitáis que nuestra rica tierra sea devastada por una guerra. Deponed las armas y organizad elecciones». Después, él y sus compañeros cantan y bailan.
El delantero del Chelsea FC, de 27 años, era el rostro más conocido y querido de su país; quizá el único capaz de unir a todos los marfileños. Poco después, las partes acordaron un alto el fuego, aunque frágil, y las elecciones se postergaron.
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Didier Drogba juega con la selección nacional en el bastión rebelde
En el Mundial de Alemania del verano siguiente, Costa de Marfil, gran favorita, fue eliminada en el «grupo de la muerte» con Argentina, Países Bajos y Serbia y Montenegro. En la Copa Africana de ese mismo año llegan a la final, pero pierden en los penaltis ante Egipto. Gracias a sus éxitos con el Chelsea, el 1 de marzo de 2007 Drogba recibe el Balón de Oro al mejor futbolista africano de 2006. Tres días después, Gobierno y rebeldes acuerdan un nuevo alto el fuego.
A finales de marzo, el presidente Laurent Gbagbo lo invita a su palacio. Drogba, del mismo grupo étnico bete que Gbagbo, muestra el trofeo y anuncia que quiere exhibirlo también en Bouaké, feudo rebelde: «¡Este balón pertenece a todo nuestro país!». Al día siguiente viaja a Bouaké y se reúne con el líder rebelde Guillaume Soro. Lleva el trofeo y la promesa de un partido internacional en la ciudad.
En junio de 2007, Costa de Marfil juega en Bouaké y vence 5-0 a Madagascar en un partido clasificatorio para la Copa Africana de Naciones. Dos meses después, Gbagbo imita a Drogba. En agosto, Gbagbo acude a Bouaké no para jugar, sino para quemar armas con Soro y anunciar el fin de la guerra civil.
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«En el campo soy otra persona»: las dos caras de Didier Drogba
Drogba nació en 1978 en Abiyán, al sur de Costa de Marfil. A los cinco años sus padres lo enviaron a Francia con su tío Michel Goba, quien jugaba en segunda división. Drogba se integró en los equipos juveniles. A los ocho volvió brevemente a su país, pero a los once regresó a Francia para quedarse.
Debutó a los 21 años con el FC Le Mans en la Ligue 2 y, a los 23, con el EA Guingamp en la Ligue 1. Tras una temporada en el Olympique de Marsella, en 2004 fichó por el Chelsea FC a los 26 años. El goleador, elegante y imponente, conquista cuatro Premier Leagues y, en 2012, la Liga de Campeones. En la final contra el Bayern, el Chelsea sufre, pero Drogba empata de cabeza en el 88’ y luego marca el penalti decisivo.
Con José Mourinho, el Chelsea se convirtió en el villano del fútbol mundial y Drogba encarnó ese papel a la perfección. «Si tuviera que elegir a un jugador con el que ir a la batalla», dijo Mourinho, «elegiría a Didier». A lo largo de su carrera es expulsado siete veces, entre ellas en la final de la Liga de Campeones de 2008 contra el Manchester United por un codazo a Nemanja Vidic. En las semifinales de 2009 contra el Barcelona agredió verbalmente al árbitro Tom Henning Övrebö y fue suspendido tres partidos; el noruego recibió amenazas de muerte. «En el campo soy otro y a veces no me reconozco», admitió. Un rebelde en la cancha, un pacificador fuera de ella.
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Didier Drogba forma parte de la «Comisión de la Verdad y la Reconciliación»
El alto el fuego de 2007 en Costa de Marfil se mantiene hasta las presidenciales de 2010, cuando Alassane Ouattara vence al presidente interino Gbagbo, quien rechaza reconocer su derrota. La guerra civil se reaviva y Drogba, a quien la revista Times había incluido poco antes en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, vuelve a intervenir con elocuencia: «Hago un llamamiento a cada uno de vosotros, a todos los responsables y a todos los partidarios, para que rechacéis cualquier forma de violencia y hagáis todo lo posible por restablecer una democracia pacífica y responsable».
Meses después detienen a Gbagbo y Ouattara asume la presidencia, cargo que mantiene hoy. Para esclarecer los hechos y promover la paz se crea la «Comisión de la Verdad y la Reconciliación», integrada por once miembros, entre ellos Drogba. Tras retirarse del fútbol en China, Turquía y Estados Unidos, en 2018 se despidió como el máximo goleador de Costa de Marfil.
Al preguntarle por qué no se dedicó a la política, respondió: «Hoy todo el mundo me escucha cuando hablo». “Si me decanto por un partido, a lo sumo me escuchará el 50 %”. Precisamente por no haberse convertido en político, Drogba resulta tan valioso para Costa de Marfil. Como afirmó su compañero de selección durante años, Geoffroy Serey Die: “Didier Drogba es más importante para nuestro país que el presidente”.
Didier Drogba: las etapas de su carrera en el fútbol profesional
Periodo Club Partidos Goles 1998–2002 FC Le Mans 71 15 2002–2003 EA Guingamp 50 24 2003–2004 Olympique de Marsella 55 32 2004–2012 Chelsea FC 341 157 2012–2013 SH Shenhua 11 8 2013–2014 Galatasaray Estambul 53 20 2014–2015 FC Chelsea 40 7 2015–2017 CF Montreal 41 23 2017–2018 Phoenix Rising FC 26 16