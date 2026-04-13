«Os lo suplicamos de rodillas»: la estrella del Chelsea que detuvo una guerra civil

Gracias a una victoria por 3-1 en Sudán y al tropiezo simultáneo de Camerún, Costa de Marfil se clasificó por primera vez para un Mundial el 8 de octubre de 2005. Pero a Drogba eso no le bastaba: tras la clasificación debía llegar la paz. Tras tres años de guerra civil, el país estaba dividido: el sur, más próspero y cristiano, bajo control del ejército; el norte, mayoritariamente musulmán, en manos rebeldes.

«Hoy os suplicamos de rodillas», dice Drogba y se arrodilla; sus compañeros le imitan. Luego grita: «¡Perdonaos unos a otros! No permitáis que nuestra rica tierra sea devastada por una guerra. Deponed las armas y organizad elecciones». Después, él y sus compañeros cantan y bailan.

El delantero del Chelsea FC, de 27 años, era el rostro más conocido y querido de su país; quizá el único capaz de unir a todos los marfileños. Poco después, las partes acordaron un alto el fuego, aunque frágil, y las elecciones se postergaron.