La leyenda de la Juve, David Trezeguet, ya había defendido con vehemencia en la Gazzetta dello Sport el fichaje de Lewandowski. Según Trezeguet, que ganó tres ligas con los bianconeri, este es «uno de los últimos delanteros auténticos, junto a Haaland», y «fuerte e inteligente». El francés de 48 años, campeón del mundo y de Europa, «llevaría él mismo a Lewandowski a Turín».

Además de la Juventus, el exdelantero del FC Bayern de Múnich y del BVB también se ha relacionado con clubes de Arabia Saudí y de la MLS. También han aparecido en los rumores de fichajes clubes como el Atlético de Madrid, el Fenerbahçe y el AC Milan.