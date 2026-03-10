A continuación, el audio de la conversación entre el VAR (Abisso) y el árbitro Doveri:

Árbitro Doveri: «Petto, nada, nada, nada, todo natural».

En la sala VAR revisan la jugada y en pocos segundos confirman la decisión de Doveri. «Comprobación completada».

Los jugadores del Inter, tan pronto como se detiene el juego, se dirigen inmediatamente a Doveri, quien afirma: «Ya revisado, ¡nada!».

La sala VAR comenta así: «Nunca, nunca. Intenta quitarlo todo. Además, está en el cuerpo, así que no pasa nada».