Open VAR sobre el penalti en el Juventus-Sassuolo: «El brazo está muy alto, antes no hay nada». Tonolini: «La dificultad no estaba en la sancionabilidad, sino en el contacto real. Un penalti claro»

En el centro VAR de Lissone, para la habitual cita con «Open VAR», se encuentra en los estudios de DAZN Mauro Tonolini, miembro de la Comisión Nacional de Árbitros (CAN), para analizar todas las jugadas polémicas del último fin de semana de la Serie A, en su trigésima jornada.
La primera jugada analizada por el programa fue el penalti pitado a favor de laJuventus —en el partido contra el Sassuolo, con Marchetti como árbitro y Abisso y Camplone como árbitros del VAR— por una mano de Idzes en plena área de penalti en un duelo aéreo con Vlahovic, que había entrado en el campo hacía unos minutos.