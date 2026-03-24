Open VAR sobre el penalti en el Juventus-Sassuolo: «El brazo está muy alto, antes no hay nada». Tonolini: «La dificultad no estaba en la sancionabilidad, sino en el contacto real. Un penalti claro»

Árbitro: «¡No, no, no! No, no, para mí no, se le cae».

VAR: «Espera, espera. Vamos, me parece que está alto. Espera, tengo otra... Sí, el brazo parece muy alto, adelante. Tengo que ver el contacto, espera... Sí, sí, sí. Detén el juego, detén el juego, detén el juego, stop. Un momento, voy a consultar la aplicación».

Árbitro: «No, está bien, lo estamos comprobando, un momento, lo están comprobando (hablando con los jugadores en el campo, nota del editor). Tienen que ver una mano».

VAR: «El punto de contacto está claro y es este de aquí (mostrando la imagen del brazo extendido de Idzes, nota del editor). Quiero el punto de contacto claro, lo buscamos en alguna cámara. Exacto, es esta de aquí. Comprobamos la aplicación, no hay banderas. Un momento, tengo que darte la cámara correcta. Ya está, exacto, esta es la mejor. Matte, ven, te recomiendo una revisión en el terreno de juego por posible mano. ¿El jugador es el número 21 o el 2? Lo vemos después, el jugador es el número 21 del Sassuolo».

Árbitro: «Perfecto, se le mueve el bíceps, por lo que la posición del brazo es antinatural. No hay nada antes, vale, es el número 21 del Sassuolo».