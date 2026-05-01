Olvídate de Anthony Gordon: ficha a Marcus Rashford. El Bayern debe pagar al United los 30 millones pedidos y frustrar al Barcelona

Gordon ve lógico fichar por el Bayern tras el éxito de Michael Olise, pero Hamann prefiere a Rashford por su mayor versatilidad y menor coste. En BetKing añadió: «Tiene una técnica fantástica, un disparo brillante y un remate magnífico. Es muy rápido. Es el jugador ideal para quien busque alguien capaz de jugar en cualquier posición de la delantera.

Para el Bayern, yo habría elegido a Rashford antes que a Gordon, pues este último es muy bueno para ser suplente. Marcus, que necesita relanzar su carrera tras su irrupción en el United, es un jugador brillante y, por 25 o 30 millones, el Bayern podría haber hecho una elección mucho peor».