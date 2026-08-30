Ollie Watkins ha tomado una decisión vergonzosa al dejar atrás al Aston Villa para marcharse a Arabia Saudí: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha hecho un gran negocio al sacar una cantidad de nueve cifras del Liverpool. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no sea un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora le será más fácil a Luis Enrique alinear un once más constante con el jugador de 23 años fuera de la ecuación. Barcola quería un papel más importante que el PSG simplemente no podía ofrecerle, por lo que esta operación también ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, era una decisión obvia. Nota: A+

Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha dado 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad endiablada y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una gran intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no se sabe si se adaptará al instante a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y analistas se le echarán encima de inmediato a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a recibir críticas por sus decisiones en el mercado después de las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse perfectamente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra en esa categoría en estos momentos, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y aún no sabemos si tiene la resistencia suficiente para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto incipiente de Iraola sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a ser candidato al Balón de Oro en el PSG, porque quedaba a la sombra de al menos cuatro compañeros, incluido Vitinha, pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser un movimiento que catapulte a Barcola al estrellato absoluto. Nota: A-

James Westwood