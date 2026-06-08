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¡Olivier Giroud sigue adelante! La exestrella del Arsenal y de la selección francesa firma un nuevo contrato para jugar a las órdenes del hijo de Carlo Ancelotti
Desafiando a la edad para prolongar su carrera en la Ligue 1
Giroud, de 39 años, renovará con el Lille. Según L’Équipe, el delantero ha acordado quedarse una temporada más en el Stade Pierre-Mauroy.
Así, el francés cumplirá su deseo de seguir en la élite europea ya en la cuarentena. Olivier Létang, presidente del Lille, confirmó la noticia en RMC Sport: «Todavía tiene esa llama».
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Un activo muy fiable para Les Dogues.
La renovación llega tras una temporada muy productiva para el veterano delantero, que disputó 44 partidos en todas las competiciones, liderando la delantera del Lille como titular en la mitad de los encuentros de la Ligue 1.
Además, fue decisivo en Europa con 11 goles, cuatro de ellos en la Europa League. Cerró la Liga con un tanto en la goleada 4-0 al Toulouse el 12 de abril.
Adaptándose al nuevo equipo técnico de Ancelotti
La próxima temporada traerá una interesante asociación: Giroud trabajará bajo las órdenes del nuevo entrenador del Lille, Davide Ancelotti. El técnico italiano de 36 años —quien se formó como asistente de su legendario padre, Carlo, en el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Everton— inicia ahora su propia etapa como entrenador en Francia.
La directiva del Lille confía en que la influencia de Giroud en el vestuario, sumada a las modernas ideas tácticas de Ancelotti, aportará la estabilidad que la plantilla necesita.
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Desafiando el paso del tiempo
Giroud, que cumplirá 40 años el 30 de septiembre, quiere seguir jugando mientras su cuerpo se lo permita. Al final de la última temporada de la Ligue 1, el delantero reconoció que aún no piensa retirarse y que le atrae la idea de jugar profesionalmente a los 40, algo muy raro entre los jugadores de campo en las cinco grandes ligas europeas.