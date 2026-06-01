Los sudamericanos, tercer rival de Alemania en la fase de grupos del Mundial que arranca el 11 de junio, «pueden desempeñar un papel importante», subrayó Cucurella. El lateral izquierdo, cuya mano en el área en la prórroga de los cuartos de la Euro 2024 contra Alemania quedó sin sancionar, añadió: «Tienen muchos buenos jugadores. Aunque muchos los subestiman, estoy convencido de que lo harán bien. Ojalá se vayan a casa pronto», agregó el defensa, quien aspira a cruzarse con ellos en la fase eliminatoria.

La selección, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, arrancó la eliminatoria sudamericana para 2026 con tres puntos de penalización tras un error en el certificado de nacimiento de un jugador durante la clasificación para 2022. Pese a ello, Ecuador se clasificó con autoridad para la próxima Copa América, terminando segunda solo detrás de la campeona del mundo, Argentina.

Superó a Brasil, Colombia y Uruguay, y en septiembre pasado sorprendió con un 1-0 sobre los argentinos. Su mayor fortaleza es la solidez defensiva: encajó solo cinco goles en 18 partidos, fue el menos goleado de la eliminatoria y dejó su portería a cero en 13 encuentros.