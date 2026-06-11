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«Ojalá puedan hacer algo especial»: la estrella de la selección estadounidense de fútbol, Tyler Adams, comenta la celebración viral de los Knicks tras la remontada histórica en las Finales de la NBA
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Los Knicks están a punto de ganar
Los Knicks remontaron 29 puntos y vencieron a los Spurs en el tercer partido. Adams, fanático de los Knicks, fue uno de los millones que se sorprendieron cuando el rebote de OG Anunoby dio la ventaja. U.S. Soccer captó el momento en que él y sus amigos celebraban.
Los Knicks están a una victoria de acabar con 50 años sin título. Aunque Adams, de 27 años, no vivió toda esa sequía, ha sufrido sus altibajos como aficionado.
«Soy de Nueva York, crecí viendo a los Knicks con mi familia; ahora es muy especial», dijo Adams. «Ojalá puedan hacer algo grande».
En su celebración
Adams admitió que se dejó llevar por el momento.
«Podría haber pasado cualquier cosa. Me quedé en blanco. Me alegro de estar aquí hoy en otro entrenamiento», dijo.
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Sobre los Knicks como fuente de inspiración y las rivalidades en los vestuarios de la NBA
Los Knicks llevan décadas esperando dejar huella como posibles campeones, y se le preguntó a Adams si su trayectoria podría servir de inspiración.
«Es bastante cautivador», dijo Adams. «Son una sorpresa del Este y lo que hacen ahora me inspira, aunque soy fan de los Knicks».
Sin embargo, no todos en el vestuario compartían ese optimismo, pues Adams señaló a algunos “detractores” de los Knicks entre sus compañeros.
«Brenden es fan de los Sixers y no puede decir nada», añadió. «Haji Wright también los critica, pero me encanta esa energía. Es buena. Fue todo un espectáculo».
¿Y ahora qué?
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos debutará en el Mundial este viernes ante Paraguay en Los Ángeles.
Ryan Tolmich, de GOAL, ha colaborado con este reportaje desde Irvine, California.