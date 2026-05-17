«Afronto la pretemporada y el Mundial con mucha confianza. Él me ha dado su confianza. Y punto», declaró el portero del TSG Hoffenheim el sábado por la tarde en Sky tras perder 0-4 con el Borussia Mönchengladbach.

Horas después, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, evitó confirmarlo en ZDF-Sportstudio: «Primero hablaré con los jugadores; aún no lo he hecho».

Sky ya había informado de que Neuer volvería a la selección tras su retiro después de la Eurocopa 2024, y se indicó que el portero, Nagelsmann y el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, habían acordado su regreso.

Hay un día X en que se convoca. Si anuncio cosas solo porque me siento presionado, no estoy valorando todo lo que veo. Cada jugador tiene derecho a recibir la información de mi parte», añadió. Estoy muy lejos de dejarme llevar». Además, el seleccionador nacional subrayó que «hasta la fecha ha sido muy delicado en la comunicación con los jugadores».