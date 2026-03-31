¿Ocurrirá lo mismo que con Benjamin Sesko? Al parecer, el RB Leipzig quiere retener a Yan Diomande con un truco salarial

Para alcanzar este objetivo, el RB Leipzig está trabajando intensamente en una revisión del contrato. Aunque el internacional marfileño sigue vinculado al club hasta 2030 y no cuenta con cláusula de rescisión, su salario ya no se corresponde con su importancia deportiva, dada su evolución. Según informa Sky, el jugador ya ha sido informado de un aumento salarial previsto. Una renovación garantizaría, al mismo tiempo, que Diomande no se marche, al menos este verano.

Esta estrategia recuerda mucho a un modelo de éxito del Leipzig. Ya en el caso de Benjamin Sesko, el club logró retener al delantero mediante una revisión de su contrato, a pesar del gran interés de otros clubes. Sesko se quedó finalmente dos años antes de dar el siguiente paso en su carrera, un escenario que ahora también se persigue con Diomande.

Desde el punto de vista deportivo y económico, el Leipzig se encuentra en una situación cómoda, pero también desafiante. Por un lado, el marfileño no está presionando actualmente para cambiar de equipo; por otro, no es en absoluto intocable. Según Sky, ante ofertas que superen la barrera de los 100 millones de euros, los responsables se lo pensarían al menos, sobre todo si no llegan ingresos de la Liga de Campeones.