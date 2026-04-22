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Folarin BalogunGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Ocho goles en ocho partidos: Folarin Balogun llega en su mejor momento para la selección de EE. UU. y el Mónaco

USA
F. Balogun
Mónaco
FEATURES
Ligue 1

El delantero vive su mejor momento y se prepara para los partidos más importantes de su carrera.

Poner en contexto las rachas es difícil, pero no con Folarin Balogun. Solo un jugador en Europa ha marcado al mismo ritmo que él: Kylian Mbappé. Si marcas tantos goles como Mbappé, lo estás haciendo muy bien.

En los últimos meses casi todo le ha salido bien: con su gol del pasado fin de semana al Auxerre sumó ocho partidos consecutivos marcando en la Ligue 1, la segunda racha más larga de la historia del campeonato. ¿Lo más impresionante? Además, suma dos tantos en la Liga de Campeones, lo que eleva a 10 sus goles en los últimos 10 partidos, varios frente a grandes equipos.

En los últimos meses ha jugado como los mejores del mundo. Siempre tuvo ese potencial. Ha habido altibajos desde su llegada al Mónaco, pero el club apostó fuerte tras su gran temporada en el Reims. ¿La razón? Es capaz de hacer cosas como estas.

Esta racha llega en el mejor momento para el Mónaco, que lucha por un puesto europeo, y para la selección de Estados Unidos, que cuenta con un ‘9’ decisivo de cara al Mundial. Con sus goles, Balogun ha resuelto dudas, pero abre otra: ¿cuánto durará?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    La racha

    Para ponerlo en perspectiva, basta recordar las leyendas que han jugado en la Ligue 1 este siglo: Mbappé, Neymar, Messi, Ibrahimovic, Giroud, Benzema y Cavani. Todos fueron goleadores, pero ahora Balogun logra algo que ninguno consiguió en Francia.

    Su racha empezó el 17 de febrero en la Champions: marcó un doblete en la derrota 3-2 contra el PSG. Aunque el Mónaco quedó eliminado, Balogun ganó confianza y no ha parado.

    Tras anotar frente al Lens y el Angers, el 6 de marzo le marcó al PSG en la victoria 3-1 de la Ligue 1. Luego superó al Brest y al Lyon antes del parón internacional. De regreso, celebró goles ante Marsella, Paris FC y Auxerre. Ya son ocho tantos en ocho partidos de liga. Actualmente, Balogun empata con otros tres jugadores de este siglo con esa racha de ocho en ocho.

    Solo Sonny Anderson, con 11 seguidos en 2001, hizo más.

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  • Kylian MbappeGetty Images

    El duelo de Mbappé

    Sin embargo, mientras Balogun persigue a Anderson, solo otro jugador en Europa ha logrado una racha similar a la del estadounidense: Mbappé. A pesar de las críticas por su adaptación al Real Madrid, sus cifras en España son indiscutibles.

    Mbappé encadenó ocho goles consecutivos entre el 13 de septiembre y el 1 de noviembre, y luego marcó ocho en nueve partidos de Liga. Sigue siendo el referente.

    Balogun ya se midió a Mbappé: en la 2022-23, con 21 goles cedido en el Reims, peleó por la Bota de Oro que acabó en manos del francés, autor de 29 tantos con el PSG.

    Nadie afirma que Balogun esté al nivel de Mbappé, un talento histórico, campeón del mundo y futuro referente entre los delanteros.

    Aun así, Balogun demuestra que merece entrar en la conversación. Para avanzar en ella, debe llevar este nivel a la selección.

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    Calendario del Mundial

    Antes del Mundial 2022 se debatió la ausencia de un delantero de élite en EE. UU. Josh Sargent brillaba en la Championship tras un difícil debut en la Premier. Haji Wright, que luego iría a la Championship, entonces marcaba en Turquía. Jesús Ferreira era un delantero sólido de la MLS y Ricardo Pepi, entonces en una mala racha con el Augsburgo, se quedó en casa.

    Ahora la situación es distinta: Pepi marca con regularidad en el PSV y Wright, posiblemente el mejor jugador de la Championship, ha ayudado al Coventry City a ascender. Probablemente ambos acompañen a Balogun, aunque su buen momento no basta para arrebatarle el puesto de titular en el Mónaco.

    Cuando Balogun se comprometió con la selección de Estados Unidos en 2023, sabía la oportunidad que tenía ante sí: ser el referente del equipo. Para el cuerpo técnico, contar con un jugador dispuesto a asumir ese rol fue decisivo.

    Aunque ha tenido altibajos con su club, con la selección ha respondido: ocho goles en 23 partidos, varios de ellos clave. Uno llegó en la final de la Liga de Naciones 2023 y otros dos en la Copa América. Este otoño marcó en tres partidos consecutivos como titular frente a Japón, Ecuador y Paraguay, todos ellos rivales que disputarán el Mundial.

    Paraguay, precisamente, será el primer rival de Estados Unidos este verano. A pesar de las críticas tras las derrotas de marzo ante Bélgica y Portugal, el equipo llegará sabiendo que cuenta con un delantero capaz de decidir un partido por sí solo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Una oportunidad para conseguir más

    Balogun podría superar la marca de Anderson si marca en los próximos partidos contra Toulouse, Metz, Lille y Estrasburgo. El Mónaco lo necesita.

    A cuatro jornadas del final, el club es séptimo, a dos puntos del Marsella (sexto), a tres del Rennes (quinto) y a cuatro de Lyon y Lille (tercero y cuarto). Los resultados de estas semanas definirán si el Mónaco accede a la Liga de Campeones o se queda sin Europa. Margen de error: mínimo.

    El último partido del Mónaco es el 17 de mayo; una semana después se anunciará la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial. En los próximos meses cada encuentro de Balogun será decisivo: no habrá descanso.

    Pero para un delantero en racha, descansar es lo último que necesita. Balogun querrá seguir jugando cada semana, y tanto el Mónaco como la selección estadounidense se beneficiarán de su aportación para alcanzar sus objetivos.

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