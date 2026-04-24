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«O paramos o no voy a llegar a los 32» - Rodri critica el implacable calendario de partidos tras la última lesión del Manchester City
El pivote del centro del campo expresa su preocupación por la duración de su carrera
Rodri advierte que el intenso calendario internacional podría acortar su carrera. El centrocampista del Manchester City, que ya sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, ve en riesgo su futuro en el fútbol.
El centrocampista, de 29 años, advierte de que los cada vez más extensos calendarios nacionales e internacionales pueden resultar insostenibles para el cuerpo humano. Tras ser pieza clave en el éxito de su club y de la selección, teme que el desgaste físico acorte su carrera.
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El ganador del Balón de Oro hace una sombría predicción sobre su retirada
En una entrevista en «Premier Corner» de DAZN, Rodri fue claro: necesita un cambio. El internacional español avisó de que su carrera tiene fecha de caducidad si no se protege mejor a los jugadores.
«O paramos o no llegaré a los 32», afirmó. «Hay que dosificar fuerzas; el cuerpo tiene límites y todos tenemos fecha de caducidad».
El agotamiento mental es consecuencia de años de dominio europeo
Más allá del desgaste físico, Rodri destacó la carga psicológica de disputar las fases finales de los grandes torneos durante media década. Tras ganar la Eurocopa 2024 con España, el centrocampista admitió sentirse agotado y con dificultades para motivarse de cara a las siguientes temporadas.
«Tras ganar esa Eurocopa, estaba muy agotado por llegar a las finales de todos los torneos durante cinco o seis años seguidos», añadió. «Más que físicamente, me costaba afrontar los siguientes años por el desgaste mental. Llegué a la cima, casi toqué mi techo, y ahí aproveché para recargar energías».
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Ahora el foco está en la recuperación de cara al gran evento mundial.
A pesar de su frustración con el sistema, Rodri ha aprovechado este tiempo fuera para «recargar las pilas» y ganar perspectiva. Está decidido a recuperar su mejor forma física y liderar a la selección española en el próximo Mundial. El personal médico del City supervisará de cerca su recuperación para reintegrarlo al equipo.