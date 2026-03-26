NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha y los 20 jóvenes prodigios que los aficionados ingleses TIENEN que conocer

Si algún aficionado de la Premier League no conocía a Max Dowman antes del partido del Arsenal contra el Everton el 14 de marzo, su actuación frente a los Toffees le sirvió para comprender rápidamente por qué este joven de 16 años está considerado como el jugador con más talento que ha surgido en Inglaterra en toda una generación. Dowman ayudó a crear el primer gol de los Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de recorrer todo el campo para asegurar la victoria con un gol que le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League.

Ese es solo el último récord que ahora pertenece a Dowman, que se suma a los de ser el jugador más joven en debutar en la Liga de Campeones, el titular más joven de la historia del Arsenal y el jugador más joven en marcar en la UEFA Youth League, este último logro conseguido cuando Dowman solo tenía 14 años.

Miembro de la cantera del Arsenal desde los seis años, Dowman ha ascendido a un ritmo vertiginoso, y en Hale End confían en que incluso superará los logros de su compañero Bukayo Saka. Un centrocampista zurdo que también puede jugar por la banda y que da lo mejor de sí mismo al regatear a los defensas rivales; incluso se le ha comparado con Lionel Messi, tal es el entusiasmo que rodea a Dowman en el norte de Londres.