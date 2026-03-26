NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha y los 20 jóvenes prodigios que los aficionados ingleses TIENEN que conocer

Los clubes de toda Inglaterra, así como un número cada vez mayor en el extranjero, están formando a jugadores de enorme talento que ya parecen destinados a llegar a representar a la selección nacional en algún momento del futuro. Por supuesto, nada es seguro en la trayectoria de un jugador, pero hay quienes ya están demostrando que tienen el potencial para llegar a la selección nacional al dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.
Pero, ¿quiénes son las estrellas adolescentes que los aficionados ingleses deben conocer de cara al Mundial de 2026? Hemos seleccionado a 20 que cumplen los requisitos para el NXGN (nacidos a partir del 1 de enero de 2007) y que realmente nos han llamado la atención durante el último año...