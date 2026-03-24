NXGN 2026: Las 25 mejores jóvenes promesas del fútbol femenino

No es habitual encontrar un talento como el de Sydney Schertenleib. Fichada por el Barcelona en el verano de 2024 para formarse inicialmente en el equipo B, la joven tardó apenas unas semanas en abrirse paso hasta el primer equipo, donde se ha mantenido desde entonces, marcando la diferencia con regularidad para las tres veces campeonas de Europa en diversas posiciones.

Técnicamente sobresaliente, la habilidad de Schertenleib con el balón fue descrita a la perfección por Verónica Maglia, su antigua entrenadora de la selección suiza sub-17, cuando declaró a GOAL: «El balón es prácticamente una extensión de su cuerpo». El resultado final cuando decide soltar el balón es igualmente impresionante, con goles y asistencias a raudales por parte de esta increíble jugadora de 19 años.

Schertenleib se formó en las categorías inferiores masculinas del FC Zurich, dio el salto al primer equipo femenino con 16 años y, cuando sus minutos de juego fueron sorprendentemente escasos, demostró al club lo que se estaban perdiendo en su única temporada con el Grasshoppers. Pronto se marchó a Cataluña, donde ahora aprende de jugadoras como Alexia Putellas y Aitana Bonmati, a la vez que se asienta con mayor regularidad en un papel de mediocampista de área a área que parece ser el que mejor le sienta.

Aunque en el Barça es un pez pequeño en un gran estanque, si bien sigue siendo una jugadora valiosa a la que, según se informa, el club está deseando retener a largo plazo, la situación es diferente para Schertenleib a nivel de selección nacional. A pesar de ser aún tan joven e inexperta, ya es una jugadora estrella para Suiza. Afortunadamente, la delantera parece tener la personalidad adecuada para lidiar con la presión que eso conlleva, sin dejar de lado sus grandes ambiciones.

«Mi sueño absoluto es ganar el Balón de Oro», declaró el año pasado. El mayor elogio que se le puede hacer a Schertenleib es que, a juzgar por lo visto hasta ahora, hay pocos indicios de que la ganadora delNXGN 2026 no pueda alcanzar un objetivo tan ambicioso.