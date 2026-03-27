Este verano volverá a hablarse mucho de los veteranos de Croacia, con Luka Modrić, de 40 años, al frente en el quinto Mundial de su ilustre carrera. Pero detrás de esos nombres tan conocidos está surgiendo una nueva generación de talentos, entre los que Luka Vusković es sin duda uno de los más prometedores tras una temporada en la que se ha revelado como uno de los jóvenes centrales más prometedores de Europa.
El jugador cedido por el Tottenham ha brillado durante su etapa en el Hamburgo, lo que ha despertado el interés del Barcelona por sus servicios, mientras que se ha ganado sus dos primeras convocatorias con la selección durante la fase de clasificación para el Mundial. Una auténtica amenaza a balón parado, además de ser un defensa de primer nivel, Vuskovic, de 19 años, podría incluso ser titular en el equipo de Zlatko Dalic este verano, ya que Josko Gvardiol se enfrenta a una carrera contrarreloj para demostrar su estado físico antes del gran inicio.