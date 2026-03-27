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Tom Maston

Traducido por

NXGN 2026: Lamine Yamal, Estevao y otros 10 jóvenes talentos que prometen brillar en el Mundial de 2026

NXGN
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Spain
Brazil
Portugal
Germany
Mexico
Belgium
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Ecuador
Croatia
FEATURES

Ya solo quedan dos meses y medio para el Mundial, y las selecciones están ultimando sus preparativos para la fase final, mientras que otras buscan hacerse con las últimas plazas disponibles en Norteamérica durante el parón internacional de marzo. Una vez que el torneo dé finalmente comienzo, el escenario estará listo para que toda una serie de jugadores se conviertan en héroes nacionales, entre ellos algunos de los jóvenes más prometedores del fútbol actual.

Pelé y Kylian Mbappé son los únicos adolescentes que han marcado en una fase final del Mundial, pero muchos otros —desde Michael Owen hasta Lionel Messi— han brillado en la escena mundial a pesar de no haber cumplido aún los veinte años.

Entonces, ¿quién podría seguir sus pasos en Estados Unidos, México y Canadá? GOAL ha seleccionado a 10 jugadores de la lista NXGN 2026 que bien podrían tener la oportunidad de hacerse un nombre este verano...

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (España)

    Lamine Yamal no solo fue el joven más destacado del Mundial de este verano, sino que existe una posibilidad real de que se convierta en el jugador más destacado de Norteamérica, tal es el talento del extremo del Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la selección con un gol espectacular contra Georgia con solo 16 años, Yamal ha sido una apuesta segura para Luis de la Fuente.

    Ya ha demostrado que no se amedrentará ante un gran torneo, tras arrasar en la Eurocopa 2024, en la que La Roja triunfó en Alemania. El gol de Yamal que abrió el marcador contra Francia en las semifinales fue una auténtica obra de arte, y su rendimiento en el club desde entonces sugiere que podría repetir la hazaña, ya que aspira a levantar la Copa del Mundo tan solo seis días después de cumplir 19 años, el 13 de julio.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (España)

    Sin embargo, puede que Yamal no sea el único adolescente en la alineación de España. Pau Cubarsi fue titular en cuatro de los seis partidos de clasificación para el Mundial que disputó La Roja a finales de 2025 y parece estar afianzándose en los planes de De la Fuente, tras haber sido una omisión algo sorprendente en la plantilla española que se alzó con la Eurocopa.

    El jugador de 19 años lleva más de dos años siendo un pilar del Barcelona de Hansi Flick, y la serenidad de Cubarsi con el balón y su capacidad de pase están a la altura de su gran instinto defensivo. Ahora existe la posibilidad de que forme parte de lo que sería una pareja de centrales joven pero muy prometedora junto al jugador del Real Madrid Dean Huijsen.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brasil)

    Aparte de Yamal, el debutante adolescente que más expectación despierta de cara al Mundial es Estevao. El extremo del Chelsea ha protagonizado algunos momentos mágicos durante su primera temporada en el fútbol europeo, lo que le ayudó a hacerse con un puesto de titular en la selección brasileña durante los partidos disputados a finales de 2025.

    Estevao marcó cinco goles en sus cuatro partidos como titular con el equipo de Carlo Ancelotti entre septiembre y noviembre, lo que le situó en una posición privilegiada en la intensa competencia por un puesto en el ataque de la Seleção. Se quedó fuera de la convocatoria para los amistosos de marzo debido a las pequeñas lesiones que le han afectado en las últimas semanas, pero el jugador de 18 años debería estar en plena forma para causar un gran impacto con los pentacampeones del mundo este verano.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Ecuador)

    En el resto de Sudamérica, el centrocampista ecuatoriano Kendry Páez es uno de los adolescentes con más experiencia en partidos internacionales que saltará al campo este verano. El joven jugador del Chelsea, que actualmente milita cedido en el River Plate, ya se perfilaba como una posible estrella del Mundial allá por 2023, cuando debutó con la selección a los 16 años.

    Páez se convirtió posteriormente, unas semanas más tarde, en el jugador más joven en marcar un gol en la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial, pero desde la Copa América de 2024 ha sido utilizado principalmente como suplente a nivel internacional. Eso no quiere decir que el joven de 18 años no vaya a causar una gran impresión en Norteamérica. De hecho, Páez tiene suficiente magia en sus botas como para llamar la atención de uno de los tapados del torneo.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Quizás ahora más que nunca, varios jugadores se enfrentan a una encrucijada en lo que respecta a su selección nacional, y muchos de los probables participantes en el Mundial representarán a países por los que quizá nunca imaginaron jugar cuando eran niños. Ibrahim Mbaye, por ejemplo, pasó su infancia jugando con Francia en todas las categorías hasta la sub-20, pero en noviembre aceptó la convocatoria de Senegal.

    El jugador de 18 años marcó en su segundo partido con los Leones de Teranga, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia de la selección de este país de África Occidental, y luego desempeñó un papel importante en la trayectoria de su selección hasta la final de la Copa Africana de Naciones, donde marcó un gol y dio dos asistencias. El delantero del París Saint-Germain tendrá, por tanto, la confianza necesaria para dejar su huella en su segundo gran torneo de 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Como coanfitrión, México siempre iba a estar sometido a una gran presión en el Mundial, incluso antes de que no lograra superar la fase de grupos en 2022. El Tri busca ahora nuevos héroes, y el peso de las expectativas recae firmemente sobre los hombros de Gilberto Mora.

    El joven de 17 años, apodado «el Pedri mexicano», entró de lleno en la alineación de su país para las eliminatorias de la Copa Oro de 2025 y acabó desempeñando un papel clave en la conquista del trofeo por parte del equipo de Javier Aguirre, lo que convirtió a Mora en el jugador más joven en ganar un gran torneo internacional, batiendo el récord establecido por Yamal 12 meses antes. Una lesión ha mantenido fuera de los terrenos de juego a la joven estrella del Club Tijuana desde enero, pero cada vez hay más confianza en que Mora recuperará la forma antes de que México dé el pistoletazo de salida al torneo el 11 de junio.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croacia)

    Este verano volverá a hablarse mucho de los veteranos de Croacia, con Luka Modrić, de 40 años, al frente en el quinto Mundial de su ilustre carrera. Pero detrás de esos nombres tan conocidos está surgiendo una nueva generación de talentos, entre los que Luka Vusković es sin duda uno de los más prometedores tras una temporada en la que se ha revelado como uno de los jóvenes centrales más prometedores de Europa.

    El jugador cedido por el Tottenham ha brillado durante su etapa en el Hamburgo, lo que ha despertado el interés del Barcelona por sus servicios, mientras que se ha ganado sus dos primeras convocatorias con la selección durante la fase de clasificación para el Mundial. Una auténtica amenaza a balón parado, además de ser un defensa de primer nivel, Vuskovic, de 19 años, podría incluso ser titular en el equipo de Zlatko Dalic este verano, ya que Josko Gvardiol se enfrenta a una carrera contrarreloj para demostrar su estado físico antes del gran inicio.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Alemania)

    Aunque todos los jugadores mencionados contaban con experiencia internacional a sus espaldas de cara a 2026, hay algunos jóvenes que debutarán con la selección absoluta durante la convocatoria de este mes. El más interesante de estos «revelaciones» es Lennart Karl, que ha disfrutado de una magnífica temporada de consagración con el Bayern de Múnich, con el que ha sumado ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones a pesar de estar compitiendo por minutos con los candidatos al Balón de Oro Michael Olise y Luis Díaz.

    El jugador de 18 años debutó con la selección sub-21 en noviembre, pero Karl tiene la capacidad de marcar la diferencia en una selección alemana que ha carecido de creatividad desde la Eurocopa.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora ya cuenta con un título internacional en su palmarés, ya que formó parte de la selección portuguesa que se alzó con la victoria en la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA en 2025. Sin embargo, el mediapunta del Oporto no llegó a saltar al campo y Roberto Martínez no le dio minutos durante el resto del año.

    Tras rechazar en agosto una oferta millonaria para fichar por Arabia Saudí, Mora no ha logrado replicar el espectacular nivel que mostró durante su temporada revelación en Portugal, pero el centrocampista ofensivo de 18 años sigue siendo uno de los talentos más prometedores de Europa y acaba de ser convocado de nuevo por la selección portuguesa para los amistosos de este mes contra México y Estados Unidos, lo que significa que debería tener la oportunidad de impresionar a Martínez antes de que el español dé a conocer su lista para el Mundial.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Bélgica)

    En noviembre, Nathan De Cat disputaba el Mundial Sub-17 en Catar, pero ahora el centrocampista tiene una oportunidad real de participar en el gran evento este verano tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta.

    Aunque en teoría es un centrocampista defensivo, la estrella del Anderlecht ha llevado su juego a otro nivel en las últimas semanas tras ser utilizado como número 10, y equipos como el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se están preparando ya para presentar una oferta este verano. Por supuesto, su valor no hará más que aumentar si se gana un puesto en la selección de los Diablos Rojos de Rudi García para la fase final del Mundial.