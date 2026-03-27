Lamine Yamal no solo fue el joven más destacado del Mundial de este verano, sino que existe una posibilidad real de que se convierta en el jugador más destacado de Norteamérica, tal es el talento del extremo del Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la selección con un gol espectacular contra Georgia con solo 16 años, Yamal ha sido una apuesta segura para Luis de la Fuente.

Ya ha demostrado que no se amedrentará ante un gran torneo, tras arrasar en la Eurocopa 2024, en la que La Roja triunfó en Alemania. El gol de Yamal que abrió el marcador contra Francia en las semifinales fue una auténtica obra de arte, y su rendimiento en el club desde entonces sugiere que podría repetir la hazaña, ya que aspira a levantar la Copa del Mundo tan solo seis días después de cumplir 19 años, el 13 de julio.