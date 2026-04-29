El capitán del equipo alemán más laureado encajó cinco goles en la derrota 4-5 en París y, según las estadísticas oficiales, no detuvo ningún disparo: todos los tiros a puerta del PSG acabaron en gol.
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¡Nunca visto en la Liga de Campeones! Manuel Neuer bate un récord poco envidiable en la derrota del Bayern ante el PSG
Con ello, Neuer se convierte en el primer portero, desde que se empezaron a recopilar datos con precisión en 2010, que ha encajado al menos cinco goles en un partido de eliminatoria sin realizar ni una sola parada. Es posible que este fenómeno ya se haya dado en otras ocasiones, pero los datos sobre paradas en la Champions League solo se registran de forma completa desde hace 16 temporadas.
Neuer no tuvo oportunidad en ninguno de los tantos del PSG, incluido el penalti. «Ya se han visto los goles. Es difícil parar uno así. En dos ocasiones estuvo muy cerca, quizá podría haber llegado o haber tocado el balón», explicó tras el partido. También en el penalti del 2-3, poco antes del descanso, Neuer se colocó en la esquina correcta.
El PSG fue demasiado eficaz ante la portería, añadió. “Quizá tuvimos ese pequeño golpe de suerte, de que el balón diera en el poste o pudiéramos defenderlo”. De hecho, el equipo francés acertó una vez el poste: en el 87, el suplente Senny Mayulu golpeó el larguero desde un ángulo cerrado. Oficialmente, esos impactos no cuentan como tiros a puerta.
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Neuer: «Cinco goles, por supuesto, afectan a la defensa y al portero»
Neuer apenas tuvo culpa en la lluvia de goles; el PSG superó a la defensa del Bayern con un patrón claro. Tras recuperar el balón, casi siempre en su campo, el trío ofensivo formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué recibía pases en profundidad para llegar rápido al área y rematar.
«Encajar cinco goles afecta a defensa y portero, claro. Pero no escondemos la cabeza. Miramos hacia adelante», afirmó Neuer, optimista de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena dentro de una semana: «Si estamos en forma, podemos dañar a su defensa y mejorar atrás».