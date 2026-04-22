Aviso: este texto tiene muchas cifras, pero nada muestra mejor lo ocurrido en el Tottenham Hotspur. Los Spurs han gastado 726 millones de euros en nuevos jugadores en los últimos tres años; solo Chelsea y Manchester City han invertido más en Inglaterra. Tras restar los ingresos por traspasos, el déficit alcanza 466 millones, la segunda cifra más alta tras la del Arsenal. Solo el verano pasado, el Tottenham invirtió 266 millones.
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¡Nunca se había visto algo así en el fútbol mundial! En Inglaterra se está gestando lo impensable
Su elevada inversión sitúa al Tottenham entre las plantillas más caras del mundo. Según Transfermarkt, los jugadores spurs alcanzan los 803 millones de euros. A nivel mundial, solo ocho clubes superan esa cifra, entre ellos el Bayern de Múnich, valorado en 969 millones.
Aun así, los Spurs luchan por no descender de la Premier. El Leicester City, que cayó en 2022/23, tenía entonces un valor de 444 millones, menos de la mitad del actual Tottenham. Desde su título de 2016, los Foxes han caído hasta la tercera división.
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El Tottenham Hotspur «persigue» un récord negativo de hace 91 años
A cinco jornadas del final, los Spurs están a dos puntos del puesto 17, que ocupa el West Ham United y que da la permanencia. Son muchos para un Tottenham que no gana desde el 28 de diciembre, cuando venció al Crystal Palace. Desde entonces, suma 15 partidos sin victoria y dos cambios de entrenador.
El danés Thomas Frank se marchó en febrero; su sucesor, el croata Igor Tudor, duró solo 44 días, y hace poco llegó el italiano Roberto De Zerbi. En su segundo partido, ante el Brighton & Hove Albion el sábado, pareció que la racha acabaría, pero el defensa austriaco Kevin Danso cometió un error en el descuento y el marcador quedó 2-2. Después, Danso sufrió una oleada de insultos racistas en redes, que el club condenó en un comunicado.
Si el sábado no vencen al Wolverhampton, sumarán 16 partidos sin ganar y igualarán un récord negativo de 1935. Los Wolves, colistas ya descendidos, parecen el rival más accesible del calendario. Después vendrán Chelsea, Aston Villa, Leeds y, en la última jornada, Everton.
«Este equipo puede ganar cinco partidos seguidos», afirma De Zerbi, que exige buen humor para impulsar la confianza. «Tienen que venir al entrenamiento con una sonrisa, si no, pueden volver a casa», afirma De Zerbi. «No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes del entrenador. No me gusta la gente que se queja y piensa en negativo».
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Tottenham: buen inicio de temporada y éxitos en la Liga de Campeones
Aunque el Tottenham no es de los clubes más laureados de Inglaterra, siempre ha pertenecido a la élite. Los Spurs fueron campeones en 1951 y 1961, son uno de los seis fundadores de la Premier League (1992) y nunca han descendido. En los últimos 13 años han terminado diez veces entre los seis primeros; en 2017 fueron subcampeones, en 2019 llegaron a la final de la Liga de Campeones y el pasado mayo ganaron la Europa League, su cuarto título continental y el primero desde 2008.
Aun así, los malos resultados en la Premier costaron el cargo a Ange Postecoglou. El equipo no peligró el descenso, pero terminó 17.º, centrado en la copa. Con la llegada de Frank y los fichajes de verano, los Spurs arrancaron la actual campaña con fuerza y a mediados de octubre eran terceros.
En septiembre, la salida del veterano presidente Daniel Levy generó euforia; le reemplazan los menos conocidos Peter Charrington y Vinai Venkatesham. Con el paso de las jornadas, el equipo descendió en la Premier, pero mantuvo su nivel en la Champions. En enero golearon al Borussia Dortmund y al Eintracht Fráncfort y cerraron la fase de grupos en cuarto lugar.
En octavos cayeron ante el Atlético de Madrid. El duelo se recordó por el cuestionable trato de Tudor a Antonin Kinsky: en la ida el técnico alineó al portero suplente y lo retiró a los 17 minutos tras varios errores con el 0-3 en el marcador.
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El Tottenham sufre una terrible racha de lesiones.
Por un lado, el gran inicio de temporada y los éxitos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Por otro, el histórico bajón en la Premier League desde principios de año. No hay una explicación lógica que lo explique todo, pero sí se identifican problemas clave.
Los frecuentes cambios de entrenador han dejado una plantilla cara y heterogénea, sin estructura ni jerarquía claras. La marcha del capitán Heung-Min Son dejó un vacío de liderazgo que aún no se ha cubierto. En los últimos 32 partidos de Liga en los que se han quedado por detrás en el marcador, no han sumado ni una victoria.
A ello se suma la plaga de lesiones: Daniel Kulusevski y James Maddison aún no han jugado este curso; Lucas Bergvall y Dominic Solanke estuvieron meses de baja; Mohammed Kudus está lesionado desde enero, y para el capitán Cristian Romero la temporada probablemente haya terminado.
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Joao Palhinha, cedido, parece que volverá al FC Bayern
Varios fichajes no han cumplido las expectativas, entre ellos los exjugadores del Bayern Múnich Joao Palhinha y Mathys Tel. Palhinha, cedido y autor de un gol de chilena en su debut, no será comprado por el Tottenham, que no ejercerá la opción de compra de 30 millones de euros, por lo que regresará al Bayern en verano. Así, el campeón alemán también sufre económicamente junto a los Spurs; a nivel personal, es probable que a Harry Kane le duela mucho el descenso de su club de toda la vida.
Xavi Simons tampoco rindió a su nivel, aunque el fin de semana aportó dos asistencias en el 2-2 ante el Brighton. El director deportivo Max Eberl, el director técnico Christoph Freund y el entrenador Vincent Kompany quisieron ficharlo el verano pasado para el Bayern. Sin embargo, el presidente Uli Hoeneß rechazó liberar fondos y, como gesto, repartió tarta de manzana. Así, el Tottenham aprovechó, fichó a Simons por 65 millones y el club londinense sumó otra inversión millonaria que no ha dado resultados.
La clasificación de la Premier League
Pl. Equipo Pts. Goles Dif. Puntos 1 Arsenal FC 33 63:26 37 70 2 Manchester City 32 65:29 36 67 3 Manchester United 33 58:45 13 58 4 Aston Villa FC 33 47:41 6 58 5 Liverpool FC 33 54:43 11 55 6 Chelsea FC 33 53:42 11 48 7 Brentford FC 33 48:44 4 48 8 AFC Bournemouth 33 50:50 0 48 9 Brighton & Hove Albion 33 45:39 6 47 10 Everton FC 33 40:39 1 47 11 Sunderland AFC 33 36:40 -4 46 12 Fulham FC 33 43:46 -3 45 13 Crystal Palace 32 35:36 -1 43 14 Newcastle United 33 46:49 -3 42 15 Leeds United 33 42:49 -7 39 16 Nottingham Forest 33 36:45 -9 36 17 West Ham United 33 40:57 -17 33 18 Tottenham Hotspur 33 42:53 -11 31 19 Burnley FC 33 34:67 -33 20 20 Wolverhampton Wanderers 33 24:61 -37 17