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¿Nunca quiso jugar en el Tottenham? El futuro de Cristian Romero y Micky van de Ven genera dudas, y Chris Waddle advierte a los Spurs: «Debe cambiar su política de fichajes»
El Tottenham lucha por evitar el descenso en la Premier League.
Decisiones cuestionables dentro y fuera del campo han llevado a uno de los equipos del «Big Six» de la Premier League al borde del descenso. La temporada pasada se salvó in extremis y rompió una sequía de 17 años sin títulos al ganar la Europa League con Ange Postecoglou.
En vez de impulsarlos, ese título marcó el inicio de un retroceso aún más preocupante. La reciente victoria sobre el Aston Villa les dio un respiro, pero solo un punto los mantiene fuera de los tres últimos puestos.
Esta temporada ya han pasado tres técnicos —Thomas Frank, Igor Tudor y De Zerbi— y la inestabilidad en el campo y en el banquillo no ayuda. Hace falta renovar la plantilla para despertar a los gigantes dormidos.
Mantener la categoría en 2026 quizá no baste para retener a sus jugadores más destacados, entre ellos el campeón del mundo Romero, el defensa holandés Van de Ven, el portero Guglielmo Vicario y el incansable centrocampista Lucas Bergvall.
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¿Seguirán en el Tottenham jugadores como Romero y Van de Ven?
Al ser preguntado sobre si las salidas son inevitables incluso si los Spurs se mantienen en la Premier League, el exjugador del Tottenham Waddle —en nombre de Genting Casino, un casino online de primera categoría con un juego de tragaperras de fútbol— declaró a GOAL: «En mi opinión, no creo que Romero haya querido estar nunca en el Tottenham. Pero creo que hay muchas posibilidades de que saquen provecho de él, incluso si se mantienen en la categoría.
Van de Ven tendrá demanda: se acerca el Mundial y, si brilla, su valor subirá. Seguro que no quiere jugar en la Championship, aunque no sé si quiere quedarse en el Tottenham.
«Algunos querrán marcharse si bajan, pues no quieren jugar en la Championship. Dudo que muchos tengan cláusulas de rescisión, así que habría que pagar por ellos. Si De Zerbi parte de cero, podrá fichar».
Lo que el Tottenham debe cambiar en el mercado de fichajes
Waddle, sobre los cambios que el Tottenham debe hacer en fichajes y plantilla, dijo: «Ahí empiezan los problemas para el Tottenham. Quiero fichar a A, B, C, D, E y F. El traspaso y el salario importan, y la edad también; no debe tener 29, 30 o 31 años.
El Tottenham siempre ha fichado jóvenes, los ha formado y luego los ha vendido; eso debe cambiar. Si quiere estar entre los cuatro grandes, debe retener a sus canteranos hasta que sea el momento de dejarlos marchar.
Tienen que decir: “Contamos con Bergvall y Archie Gray; si ya están listos para la Premier, firmémoslos por cinco, seis o diez años”. Cuando ya no den más, cerca de los 30, se les puede dejar ir.
Pero el Tottenham no hace eso; lo sabemos. Forma a los jugadores, esperan a que sean regulares y luego los venden para fichar a otro joven. Ya es hora de que deje de hacerlo.
Mira al Manchester City, al Liverpool, al Arsenal o al Aston Villa: compran jugadores y los conservan hasta que ya no rinden. Cuando ya no rinden, los traspasan. Fíjate en el Manchester City: Bernardo Silva se va, John Stones, Kevin De Bruyne y Gündogan superan los 30, pero los aprovechan al máximo antes de despedirse.
Ganas trofeos, ganas dinero, se pagan solos. Al final se marchan y fichan a otro. Así funciona el fútbol si quieres ganar.
No se trata de comprar y vender sin más, sino de planificar con anticipación. Se trata de fichar a un jugador joven, formarlo porque ves su potencial, traspasarlo cuando creas que ya ha dado lo mejor de sí mismo, que tenemos a un jugador mejor en camino o que ya tenemos a un jugador mejor. Entonces los vendes o los dejas marchar. El Tottenham tiene que empezar a funcionar siguiendo el modelo de estos clubes que acabo de mencionar».
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Calendario del Tottenham 2025-26: próximo partido, clave vs. Leeds.
Los Spurs renovarán su plantilla en la próxima ventana de fichajes, con altas y bajas. Aún no saben en qué división jugarán en la 2026-27, pues el descenso a la Championship se acerca.
Las dos victorias consecutivas han revivido una misión que parecía imposible, y los Spurs —muy mermados por las lesiones— volverán a jugar el 11 de mayo contra el Leeds en casa.